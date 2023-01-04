Путин провел телефонный разговор с президентом Узбекистана
Президенты России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев обсудили по телефону сотрудничество двух стран в ряде областей, в том числе и в энергетике, сообщила пресс-служба Кремля.
«Подтверждено обоюдное стремление укреплять российско-узбекистанские отношения союзничества и стратегического партнёрства, наращивать товарооборот, расширять взаимовыгодное сотрудничество в различных областях, включая энергетику», – говорится в сообщении.
Мирзиёев также поблагодарил Путина за гостеприимство во время неформального саммита СНГ 26-27 декабря в Санкт-Петербурге.
Вчера, 3 января, сотрудничество в энергетической сфере Путин также обсудил с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.
28 ноября Токаев заявил о высказанном Путиным в ходе переговоров в Москве предложении создать союз России, Казахстана и Узбекистана «для решения вопросов в газовой сфере». Пресс-секретарь Токаева Руслан Желдибай 29 ноября уточнил, что речь шла о создании «тройственного газового союза» с целью «координации действий при транспортировке российского газа по территориям Казахстана и Узбекистана».
Вице-премьер Александр Новак, в свою очередь, говорил, что Узбекистан заинтересован в проекте газового союза с Россией и Казахстаном, поскольку у республики есть потребности в дополнительных поставках газа из РФ. В прошлый раз по телефону Путин и Мирзиёев обсуждали экономическое сотрудничество 30 ноября.