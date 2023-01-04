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Путин провел телефонный разговор с президентом Узбекистана

Ведомости

Президенты России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев обсудили по телефону сотрудничество двух стран в ряде областей, в том числе и в энергетике, сообщила пресс-служба Кремля.

«Подтверждено обоюдное стремление укреплять российско-узбекистанские отношения союзничества и стратегического партнёрства, наращивать товарооборот, расширять взаимовыгодное сотрудничество в различных областях, включая энергетику», – говорится в сообщении.

Мирзиёев также поблагодарил Путина за гостеприимство во время неформального саммита СНГ 26-27 декабря в Санкт-Петербурге.

Вчера, 3 января, сотрудничество в энергетической сфере Путин также обсудил с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

28 ноября Токаев заявил о высказанном Путиным в ходе переговоров в Москве предложении создать союз России, Казахстана и Узбекистана «для решения вопросов в газовой сфере». Пресс-секретарь Токаева Руслан Желдибай 29 ноября уточнил, что речь шла о создании «тройственного газового союза» с целью «координации действий при транспортировке российского газа по территориям Казахстана и Узбекистана».

Вице-премьер Александр Новак, в свою очередь, говорил, что Узбекистан заинтересован в проекте газового союза с Россией и Казахстаном, поскольку у республики есть потребности в дополнительных поставках газа из РФ. В прошлый раз по телефону Путин и Мирзиёев обсуждали экономическое сотрудничество 30 ноября.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных