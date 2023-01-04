Путин провел телефонный разговор с президентом Узбекистана

Вице-премьер Александр Новак, в свою очередь, говорил, что Узбекистан заинтересован в проекте газового союза с Россией и Казахстаном, поскольку у республики есть потребности в дополнительных поставках газа из РФ. В прошлый раз по телефону Путин и Мирзиёев обсуждали экономическое сотрудничество 30 ноября.