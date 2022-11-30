Путин обсудил с президентом Узбекистана вопросы экономического сотрудничества
Президенты России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества, говорится в сообщении на сайте Кремля.
«Затронуты актуальные вопросы торгово-экономического сотрудничества, включая реализацию перспективных совместных проектов», – говорится в сообщении.
Эти проекты будут предметно рассмотрены в ходе заседания Совместной комиссии на уровне глав правительств двух стран в Самарканде 1–2 декабря, добавили в Кремле.
Ранее стало известно, что Россия обсуждает с Казахстаном и Узбекистаном создание газового союза как для поставок газа между странами, так и для экспорта, в том числе в Китай. Об этом рассказал журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.
До этого, 28 ноября, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о высказанном Владимиром Путиным в ходе переговоров в Москве предложении создать союз России, Казахстана и Узбекистана «для решения вопросов в газовой сфере». Пресс-секретарь Токаева Руслан Желдибай 29 ноября уточнил, что речь шла о создании «тройственного газового союза» с целью «координации действий при транспортировке российского газа по территориям Казахстана и Узбекистана».
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