Володин заявил о праве на ответные действия в случае изъятия ФРГ российских активов

Спикер нижней палаты напомнил ситуацию с признанием Косова и указал на то, что у США и западных стран нет другого выхода, как согласиться с правом Южной Осетии, Абхазии, Крыма, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Херсонской и Запорожской областей на самоопределение.