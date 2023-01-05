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Володин заявил о праве на ответные действия в случае изъятия ФРГ российских активов

Ведомости

Россия имеет права на ответные меры в случае изъятия ФРГ российских активов для восстановления Украины, написал в своем Telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Сегодня немецкое правительство решило переложить проблемы, которые создали их предшественники, на нашу страну. С этой целью планируют изъять российские активы для восстановления Украины. Как только такое решение состоится, мы имеем право на аналогичные действия в отношении активов Германии и других государств», — написал Володин.

Спикер нижней палаты напомнил ситуацию с признанием Косова и указал на то, что у США и западных стран нет другого выхода, как согласиться с правом Южной Осетии, Абхазии, Крыма, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Херсонской и Запорожской областей на самоопределение.

«Не бывает избирательных решений, правила для всех должны быть одинаковыми. То же самое в отношении изъятия денежных средств и собственности. Это положит начало процессу, когда все государства станут игнорировать международное право, по своему усмотрению забирать, что посчитают нужным», — добавил он.

Агентство Bloomberg ранее писало, что Германия готова использовать замороженные российские активы для восстановления Украины при условии, что будут решены юридические вопросы и другие союзники поступят так же.

В декабре правительство ФРГ уточнило, что Германия заморозила активы российских физических и юридических лиц на 5,046 млрд евро. При этом в общей сумме страны Запада заблокировали 300 млрд евро резервов Центробанка России и 19 млрд евро частных средств российских бизнесменов. В России возможную конфискацию российских активов называли «воровством» и «противоречием международному праву».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных