Bloomberg узнал условие Германии для передачи замороженных российских активов Украине
Германия готова использовать замороженные российские активы для восстановления Украины при условии, что будут решены юридические вопросы и другие союзники поступят так же. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на анонимных чиновников и источники, знакомые с ходом дискуссии.
По данным издания, правительство канцлера Германии Олафа Шольца поддерживает идею конфискации российских активов в пользу Киева, однако еще не заняло официальную позицию по этому вопросу. Источники агентства назвали данную тему сложной и отметили, что «некоторые части правящей коалиции настроены более решительно, чем другие».
Собеседники Bloomberg говорят, что Шольц хочет, чтобы любое действие по изъятию российских активов было юридически закреплено и согласовано с союзниками.
Другие чиновники на условиях анонимности сообщают, что за изъятие российский активов выступает министр иностранных дел страны Анналена Бербок. По данным собеседников агентства, она настаивает на конфискации «хотя бы части замороженных активов».
Однако к данной инициативе с осторожностью относится министр финансов ФРГ Кристиан Линднер, добавляют источники. В частности, он опасается, что подобные действия создадут опасный прецедент и юридические проблемы.
В декабре правительство ФРГ уточнило, что Германия заморозила активы российских физических и юридических лиц на 5,046 млрд евро. При этом в общей сумме страны Запада заблокировали 300 млрд евро резервов Центробанка России и 19 млрд евро частных средств российских бизнесменов. Цифру в 300 млрд евро ранее называла и глава Банка России Эльвира Набиуллина.
Призывы конфисковать российские активы в ЕС звучат регулярно. В частности, 30 ноября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила создать структуру для управления российскими активами. По ее словам, заблокированные средства российского Центробанка и конфискованные из-за санкций активы российских олигархов следует объединить в фонд, средства которого нужно инвестировать, а прибыль от этих инвестиций использовать для компенсационных выплат Украине.
В Кремле назвали заморозку российских активов воровством. В конце октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что блокировка активов за рубежом противоречит международному праву. Он отметил, что Россия ограничена в действиях для борьбы с таким решением, однако российские власти не будут «сидеть сложа руки».