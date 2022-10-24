Песков назвал заморозку российских активов за рубежом воровством
Заморозка российских активов за рубежом противоречит международному праву, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он уточнил, что изъятие этих средств для помощи Украины будет еще одним шагом на пути нарушения всех правил.
«В целом, очень многие активы фактически просто сворованы конкретными странами, которые относятся к тому, что мы называем коллективный Запад, в том числе и наши золотовалютные резервы. Это абсолютно незаконные действия, они противоречат международному праву. Это посягательство на государственную и частную собственность. <...> Принятие решений, таких как те, о которых вы говорили [передача замороженных активов России на помощь Украине], это будет еще один шаг в попрании всех правил и норм международного права», — сказал он.
Песков подчеркнул, что Россия сделает все возможное, чтобы бороться с принятием этого решения, однако «поле для маневра весьма ограничено», на что указывают отказы западных стран в праве предпринимателей оспаривать в суде решения об изъятии средств. «Но это не значит, что мы будем сидеть сложа руки», — подчеркнул он.
На прошлой неделе Еврокомиссия опубликовала выводы по итогам саммита ЕС, среди которых значилось и предложение по использованию замороженных российских активов для финансирования восстановления Украины. По словам главы Евросовета Шарля Мишеля, который выступил на пресс-конференции по итогам саммита Евросоюза, «ЕС твердо стоит на стороне Украины». Также он отметил, что вопрос об использовании замороженных активов может быть рассмотрен на международной конференции 25 октября.
В середине марта министр финансов России Антон Силуанов сообщил, что из-за санкций Россия лишилась доступа почти к половине собственных золотовалютных резервов за границей. Речь шла о $300 млрд.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса