Песков назвал заморозку российских активов за рубежом воровством

«В целом, очень многие активы фактически просто сворованы конкретными странами, которые относятся к тому, что мы называем коллективный Запад, в том числе и наши золотовалютные резервы. Это абсолютно незаконные действия, они противоречат международному праву. Это посягательство на государственную и частную собственность. <...> Принятие решений, таких как те, о которых вы говорили [передача замороженных активов России на помощь Украине], это будет еще один шаг в попрании всех правил и норм международного права», — сказал он.