ЕК подготовит предложения по переводу замороженных активов России на помощь Украине
Лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных российских активов для финансирования восстановления Украины, следует из опубликованных выводов по итогам саммита Евросоюза.
«Евросовет призвал Европейскую комиссию представить предложения по использованию замороженных средств для поддержки восстановления Украины в соответствии с правом ЕС и международным правом», — отмечается в документе.
По словам главы Евросовета Шарля Мишеля, ЕС может рассмотреть вопрос об использовании замороженных активов России для помощи Украине на международной конференции 25 октября.
В середине марта министр финансов России Антон Силуанов сообщил, что из-за санкций Россия лишилась доступа почти к половине собственных золотовалютных резервов за границей. Речь шла о $300 млрд.
Президент России Владимир Путин, в свою очередь, отмечал, что воровство чужих активов никогда до добра не доводило — особенно тех, кто этим занимается. По его словам, это нарушение правил и норм в сфере международных финансов.
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