В Финляндии заявили, что не торопятся вступать в НАТО раньше Швеции

До этого министры иностранных дел трех стран подписали меморандум о взаимопонимании, подтверждающий поддержку турецкой стороной вступления стран в НАТО. Турция, по заявлению президента Реджепа Тайипа Эрдогана, в переговорах получила все, что хотела: в частности, Финляндия и Швеция согласились на полное сотрудничество в борьбе с РПК и ее ответвлениями и на снятие эмбарго на поставки продукции оборонной промышленности. На пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Мадриде Эрдоган заявил, что Швеция взяла на себя обязательства по выдаче Турции 73 человек, которые, по мнению турецкого правительства, причастны к террористической деятельности.