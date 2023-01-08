В Финляндии заявили, что не торопятся вступать в НАТО раньше Швеции
Власти Финляндии планируют дождаться, когда страны НАТО одобрят заявку Швеции на вступление в альянс, прежде чем самим присоединиться к нему, передает газета Aftonbladets со ссылкой на министра иностранных дел республики Пекку Хаависто.
Перед началом конференции «Народ и оборона» глава финского МИДа заявил, что Финляндия и Швеция вместе завершат процесс присоединения к Североатлантическому альянсу.
«Финляндия не торопится как можно быстрее вступить в НАТО, чтобы невозможно было ждать, пока Швеция получит одобрение», — заявил Хаависто.
На конференции 8 января премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон также заявил, что ряд требований Турции, которая заблокировала заявки двух стран в НАТО, Стокгольм не может выполнить.
«Время от времени Турция упоминает лиц, которые, как они хотят, должны быть экстрадированы из Швеции. Тогда я сказал, что эти вопросы решаются в рамках шведского законодательства», — сказал политик, добавив, что шведские граждане никогда не будут выданы другой стране. Переговоры по членству в НАТО, тем не менее, идут между Швецией, Финляндией и Турцией «очень хорошо», добавил он.
Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО в середине мая прошлого года на фоне спецоперации России на Украине. В конце июня руководство НАТО приняло решение пригласить эти две страны в состав альянса. 4 декабря в МИД Финляндии объяснили, что ядерная риторика Москвы стала ключевым фактором, который побудил Финляндию подать заявку на вступление в НАТО.
Единственными странами, которые до сих пор не одобрили членство Финляндии и Швеции в альянсе, являются Венгрия и Турция. В декабре Хаависто сообщил, что Венгрия пообещала ратифицировать заявки в феврале 2023 г.
Также в начале ноября генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Турцию ратифицировать соглашения о вступлении Швеции и Финляндии в альянс, поскольку, по его словам, страны выполнили все требования, выдвинутые Анкарой. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, в свою очередь, не согласился с генсеком НАТО.
До этого министры иностранных дел трех стран подписали меморандум о взаимопонимании, подтверждающий поддержку турецкой стороной вступления стран в НАТО. Турция, по заявлению президента Реджепа Тайипа Эрдогана, в переговорах получила все, что хотела: в частности, Финляндия и Швеция согласились на полное сотрудничество в борьбе с РПК и ее ответвлениями и на снятие эмбарго на поставки продукции оборонной промышленности. На пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Мадриде Эрдоган заявил, что Швеция взяла на себя обязательства по выдаче Турции 73 человек, которые, по мнению турецкого правительства, причастны к террористической деятельности.
В начале декабря Хаависто сообщил, что правительство Финляндии внесло в парламент законопроект о членстве в НАТО.