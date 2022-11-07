Финляндия не намерена размещать у себя ядерное оружие после вступления в НАТО

Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО в середине мая на фоне спецоперации России на Украине. В конце июня руководство НАТО приняло решение пригласить эти две страны в состав альянса. Спустя неделю министры иностранных дел Финляндии и Швеции Пекка Хаависто и Анн Линде и послы всех 30 стран — членов НАТО подписали протоколы о вступлении двух стран в Североатлантический альянс.