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Финляндия не намерена размещать у себя ядерное оружие после вступления в НАТО

Ведомости

Финляндия не планирует размещать на своей территории ядерное оружие после вступления в НАТО, заявил журналистам президент республики Саули Ниинистё, передает Yle.

«Финляндия не собирается размещать ядерное оружие на своей земле, и нет никаких признаков того, что кто-то предлагает его Финляндии», – передает финская телерадиокомпания.

Ниинистё пояснил, что ядерное оружие является средством сдерживания, а не самоцелью, и саму ядерную войну выиграть невозможно. Президент республики также выступил за дипломатическое урегулирование украинского кризиса и поддержание диалога с Москвой.

Ранее финская газета Iltalehti выяснила, что законопроект о членстве Финляндии в НАТО, подготовленный правительством республики, не исключает размещения ядерного оружия на ее территории. Законопроект не накладывает запрета и на размещение военных баз и военного контингента альянса. Финский премьер Санна Марин в свою очередь заявила, что сомневается в вероятности размещения в стране ядерного оружия при вступлении в НАТО.

Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО в середине мая на фоне спецоперации России на Украине. В конце июня руководство НАТО приняло решение пригласить эти две страны в состав альянса. Спустя неделю министры иностранных дел Финляндии и Швеции Пекка Хаависто и Анн Линде и послы всех 30 стран — членов НАТО подписали протоколы о вступлении двух стран в Североатлантический альянс.

Для того чтобы Финляндия и Швеция стали членами альянса, их заявки должны быть ратифицированы всеми странами — участницами НАТО. В октябре стало известно, что соглашение не подписали лишь Венгрия и Турция. 3 ноября генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал принять Финляндию и Швецию в состав альянса, поскольку те выполнили требования, выдвинутые ранее Турцией.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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