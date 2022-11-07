Финляндия не намерена размещать у себя ядерное оружие после вступления в НАТО
Финляндия не планирует размещать на своей территории ядерное оружие после вступления в НАТО, заявил журналистам президент республики Саули Ниинистё, передает Yle.
«Финляндия не собирается размещать ядерное оружие на своей земле, и нет никаких признаков того, что кто-то предлагает его Финляндии», – передает финская телерадиокомпания.
Ниинистё пояснил, что ядерное оружие является средством сдерживания, а не самоцелью, и саму ядерную войну выиграть невозможно. Президент республики также выступил за дипломатическое урегулирование украинского кризиса и поддержание диалога с Москвой.
Ранее финская газета Iltalehti выяснила, что законопроект о членстве Финляндии в НАТО, подготовленный правительством республики, не исключает размещения ядерного оружия на ее территории. Законопроект не накладывает запрета и на размещение военных баз и военного контингента альянса. Финский премьер Санна Марин в свою очередь заявила, что сомневается в вероятности размещения в стране ядерного оружия при вступлении в НАТО.
Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО в середине мая на фоне спецоперации России на Украине. В конце июня руководство НАТО приняло решение пригласить эти две страны в состав альянса. Спустя неделю министры иностранных дел Финляндии и Швеции Пекка Хаависто и Анн Линде и послы всех 30 стран — членов НАТО подписали протоколы о вступлении двух стран в Североатлантический альянс.
Для того чтобы Финляндия и Швеция стали членами альянса, их заявки должны быть ратифицированы всеми странами — участницами НАТО. В октябре стало известно, что соглашение не подписали лишь Венгрия и Турция. 3 ноября генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал принять Финляндию и Швецию в состав альянса, поскольку те выполнили требования, выдвинутые ранее Турцией.
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