Премьер Финляндии оценила вероятность размещения ядерного оружия в стране
Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что сомневается в вероятности размещения в стране ядерного оружия при вступлении в НАТО.
«Марин заявляет, что не считает вероятным попадание ядерного оружия на финскую землю», — говорится в публикации в издании Yle. Премьер-министр отметила при этом, что будущие власти Финляндии могут считать иначе.
Она также подчеркнула, что Финляндия и Турция не имеют нерешенных вопросов, мешающих вступлению в НАТО. Она выразила надежду на достижение прогресса по этому вопросу в ближайшее время.
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что документы о присоединении Финляндии и Швеции к Североатлантическому альянсу ратифицировали уже 28 стран из 30.
Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО в середине мая на фоне спецоперации России на Украине. Присоединение стран к альянсу блокировала Турция, потому что Хельсинки и Осло поддерживали Рабочую партию Курдистана, которая в Турции признана террористической. Однако 28 июня главы МИД трех стран подписали меморандум о взаимопонимании, который подтвердил поддержку Анкары.
В конце июня руководство НАТО приняло решение пригласить в состав альянса Швецию и Финляндию. Спустя неделю министры иностранных дел Финляндии и Швеции Пекка Хаависто и Анн Линде и послы 30 стран — членов НАТО подписали протоколы о вступлении двух стран в Североатлантический альянс.
Президент России Владимир Путин отмечал, что у России нет таких проблем с Финляндией и Швецией, как с Украиной, поэтому Москва не переживает из-за членства этих государств в НАТО. Он уточнил, что ситуация изменится, если в Финляндии появятся военные базы и вооружение НАТО. Путин подчеркнул, что в таком случае России придется ответить зеркально.