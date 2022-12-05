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Правительство Финляндии внесло в парламент законопроект о вступлении в НАТО

Ведомости

Правительство Финляндии внесло в парламент законопроект о членстве в НАТО. Об этом сообщил министр иностранных дел республики Пекка Хаависто.

«Правительство только что передало парламенту законопроект о вступлении в НАТО. Мы сделали еще один шаг в сторону присоединения к альянсу», — заявил он (цитата по ТАСС).

В МИД Финляндии уточнили, что по закону парламент страны может обработать предложение кабмина до его одобрения всеми государствами-членами. После этого решение о вступлении Финляндии в НАТО должен принять президент республики.

Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО в середине мая на фоне спецоперации России на Украине. В конце июня руководство НАТО приняло решение пригласить эти две страны в состав альянса. Накануне, 4 декабря, в МИД Финляндии объяснили, что ядерная риторика Москвы стала ключевым фактором, который побудил Финляндию подать заявку на вступление в НАТО.

Единственными странами, которые до сих пор не одобрили членство Финляндии и Швеции в альянсе, являются Венгрия и Турция. В декабре Хаависто сообщил, что Венгрия пообещала ратифицировать заявки в феврале 2023 г.

Также в начале ноября генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Турцию ратифицировать соглашения о вступлении Швеции и Финляндии в альянс, поскольку, по его словам, страны выполнили все требования, выдвинутые Анкарой. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, в свою очередь, не согласился с генсеком НАТО.

Bloomberg со ссылкой на источники утверждал, что Турция не собирается ратифицировать соглашения до конца этого года. Агентство считает, что Анкара будет тянуть с решением до президентских выборов, которые пройдут в июне.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных