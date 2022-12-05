Правительство Финляндии внесло в парламент законопроект о вступлении в НАТО
Правительство Финляндии внесло в парламент законопроект о членстве в НАТО. Об этом сообщил министр иностранных дел республики Пекка Хаависто.
«Правительство только что передало парламенту законопроект о вступлении в НАТО. Мы сделали еще один шаг в сторону присоединения к альянсу», — заявил он (цитата по ТАСС).
В МИД Финляндии уточнили, что по закону парламент страны может обработать предложение кабмина до его одобрения всеми государствами-членами. После этого решение о вступлении Финляндии в НАТО должен принять президент республики.
Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО в середине мая на фоне спецоперации России на Украине. В конце июня руководство НАТО приняло решение пригласить эти две страны в состав альянса. Накануне, 4 декабря, в МИД Финляндии объяснили, что ядерная риторика Москвы стала ключевым фактором, который побудил Финляндию подать заявку на вступление в НАТО.
Единственными странами, которые до сих пор не одобрили членство Финляндии и Швеции в альянсе, являются Венгрия и Турция. В декабре Хаависто сообщил, что Венгрия пообещала ратифицировать заявки в феврале 2023 г.
Также в начале ноября генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Турцию ратифицировать соглашения о вступлении Швеции и Финляндии в альянс, поскольку, по его словам, страны выполнили все требования, выдвинутые Анкарой. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, в свою очередь, не согласился с генсеком НАТО.
Bloomberg со ссылкой на источники утверждал, что Турция не собирается ратифицировать соглашения до конца этого года. Агентство считает, что Анкара будет тянуть с решением до президентских выборов, которые пройдут в июне.
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