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Учения авиационных подразделений ВС России и Белоруссии пройдут с 16 января по 1 февраля

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Россия и Белоруссия проведут совместные летно-тактические учения авиационными подразделениями с 16 января по 1 февраля 2023 г., сообщается в Telegram-канале министерства обороны республики.

«С 16 января по 1 февраля 2023 г. пройдут совместные летно-тактические учения с авиационными подразделениями вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации, входящими в состав авиационного компонента РГВ(с)», – говорится в сообщении.

В Минобороны уточнили, что в Белоруссию сегодня прибыла авиационная составляющая Военно-космических сил Вооруженных сил (ВС) России. В учениях будут задействованы все аэродромы и полигоны ВВС и войск ПВО ВС Белоруссии, добавили в министерстве.

О том, что Россия и Белоруссия планируют провести летно-тактические учения, пресс-служба белорусского минобороны сообщила 5 января 2023 г. Как отмечали в министерстве, их целью является «повышение уровня боевой подготовки авиационных подразделений».

10 октября 2022 г. президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о возросших угрозах, которые поступают от западных стран в отношении Белоруссии. В частности, он утверждал, что Киев работает над открытием второго фронта на границе с республикой. В связи с этим Россия и Белоруссия договорились о развертывании совместной региональной группировки войск. Лукашенко поручил разместить небольшую часть российских военных на территории республики. 31 октября белорусский лидер подписал указ о создании совместных с Россией учебно-боевых центров подготовки военных двух стран.

19 декабря 2022 г. Минобороны РФ сообщило, что российские военные, входящие в состав совместной региональной группировки, проведут тактические батальонные учения. Сейчас российские военные на полигонах Белоруссии продолжают занятия по интенсивной боевой подготовке, добавили там.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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