Учения авиационных подразделений ВС России и Белоруссии пройдут с 16 января по 1 февраля
Россия и Белоруссия проведут совместные летно-тактические учения авиационными подразделениями с 16 января по 1 февраля 2023 г., сообщается в Telegram-канале министерства обороны республики.
«С 16 января по 1 февраля 2023 г. пройдут совместные летно-тактические учения с авиационными подразделениями вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации, входящими в состав авиационного компонента РГВ(с)», – говорится в сообщении.
В Минобороны уточнили, что в Белоруссию сегодня прибыла авиационная составляющая Военно-космических сил Вооруженных сил (ВС) России. В учениях будут задействованы все аэродромы и полигоны ВВС и войск ПВО ВС Белоруссии, добавили в министерстве.
О том, что Россия и Белоруссия планируют провести летно-тактические учения, пресс-служба белорусского минобороны сообщила 5 января 2023 г. Как отмечали в министерстве, их целью является «повышение уровня боевой подготовки авиационных подразделений».
10 октября 2022 г. президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о возросших угрозах, которые поступают от западных стран в отношении Белоруссии. В частности, он утверждал, что Киев работает над открытием второго фронта на границе с республикой. В связи с этим Россия и Белоруссия договорились о развертывании совместной региональной группировки войск. Лукашенко поручил разместить небольшую часть российских военных на территории республики. 31 октября белорусский лидер подписал указ о создании совместных с Россией учебно-боевых центров подготовки военных двух стран.
19 декабря 2022 г. Минобороны РФ сообщило, что российские военные, входящие в состав совместной региональной группировки, проведут тактические батальонные учения. Сейчас российские военные на полигонах Белоруссии продолжают занятия по интенсивной боевой подготовке, добавили там.