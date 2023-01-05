Россия и Белоруссия проведут совместные летно-тактические учения
Вооруженные силы России и Белоруссии планируют провести летно-тактические учения подразделений, которые входят в состав авиационного компонента региональной группировки войск и сил (РГВ), сообщила пресс-служба белорусского минобороны.
«В целях повышения уровня боевой подготовки авиационных подразделений вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации, входящих в состав авиационного компонента РГВ, планируется проведение совместного летно-тактического учения», – говорится в сообщении.
В белорусском минобороны отметили, что от России в учениях примет участие воинское формирование воздушно-космических сил.
10 октября президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о возросших угрозах, которые поступают от западных стран в отношении Белоруссии. В частности он утверждал, что Киев работает над открытием второго фронта на границе с республикой. В связи с этим Россия и Белоруссия договорились о развертывании совместной региональной группировки войск. Лукашенко поручил разместить небольшую часть российских военных на территории республики. 31 октября белорусский лидер подписал указ о создании совместных с Россией учебно-боевых центров подготовки военных двух стран.
19 декабря Минобороны РФ сообщило, что российские военные, входящие в состав совместной региональной группировки, проведут тактические батальонные учения. Сейчас российские военные на полигонах Белоруссии продолжают занятия по интенсивной боевой подготовке, добавили там.