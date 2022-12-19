Минобороны сообщило о батальонных учениях в Белоруссии
Российские военные, входящие в состав региональной группировки войск и сил России и Белоруссии, проведут тактические батальонные учения, сообщило Минобороны РФ, передает «Интерфакс».
Сейчас российские военные на полигонах Белоруссии продолжают занятия по интенсивной боевой подготовке, которые проводятся в дневное и ночное время.
«Окончательную характеристику боеспособности и боеготовности подразделений командование даст на завершающем этапе слаживания — после проведения батальонных тактических учений», – заявили в оборонном ведомстве.
Сроки проведения учений и других подробностей о них там не назвали.
13 декабря в Белоруссии по поручению президента республики Александра Лукашенко началась внезапная проверка боевой готовности вооруженных сил. Внезапная проверка боевой готовности носит «комплексный характер», отметили в минобороны.
10 октября Лукашенко заявил о возросших угрозах, которые поступают от западных стран в отношении Белоруссии. В частности он утверждал, что Киев работает над открытием второго фронта на границе с республикой. В связи с этим Россия и Белоруссия договорились о развертывании совместной региональной группировки войск. Лукашенко поручил разместить небольшую часть российских военных на территории республики. 31 октября белорусский лидер подписал указ о создании совместных с Россией учебно-боевых центров подготовки военных двух стран.