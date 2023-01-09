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«РИА Новости» сообщило об уничтожении российскими войсками подкрепления ВСУ

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Российские военные, участвующие в спецоперации, уничтожили подкрепление вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает агентство «РИА Новости».

Местоположение пораженных войск противника не уточняется. По данным агентства, прибытие техники и подкрепления ВСУ удалось засечь с помощью тепловизора наблюдателю российской группы «Викинг». 

Отмечается, что на тот момент на украинскую позицию уже была наведена российская реактивная система залпового огня (РСЗО). Как только техника противника прибыла на место, по ней ударили снарядами калибра 122 мм.

В Telegram-канале «РИА Новости» опубликовали видео уничтожения подкрепления ВСУ. На кадрах местоположение позиции украинских войск просматривается через тепловизор. В ролике корреспондент агентства уточнил, что удары наносились по лесополосе с помощью РСЗО «Торнадо-Г».

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных