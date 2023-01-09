Генсек ОБСЕ не поддержала идею об исключении России из организации
Есть смысл, чтобы Россия продолжала состоять в ОБСЕ, поскольку в будущем понадобятся каналы общения для выстраивания европейской архитектуры безопасности. Об этом заявила генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид в интервью газете Die Welt.
«В отличие от Совета Европы, в ОБСЕ нет механизма приостановки, который можно было бы использовать для исключения РФ. Сохранение дипломатических каналов открытыми не означает единства [позиций]. С сегодняшней точки зрения, я думаю, что имеет смысл, чтобы Россия оставалась членом ОБСЕ», — сказала она.
Шмид добавила, что в будущем вновь понадобятся каналы общения, в том числе для обсуждения вопросов по архитектуре безопасности на континенте. Она отметила, что ОБСЕ является единственной организацией, в которой «за одним столом сидят все, кто важен для европейской архитектуры безопасности».
Ранее исключить РФ из ОБСЕ призывал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Летом 2022 г. он предрек гибель организации, если Россия останется в ее составе.
В то же время российские власти неоднократно критиковали ОБСЕ. В конце декабря министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Запад превратил организацию «в арену пропагандистских баталий». В начале декабря официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также обвиняла ОБСЕ в планомерном уничтожении принципа консенсуса в организации.