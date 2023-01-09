Генсек ОБСЕ не поддержала идею об исключении России из организации

«В отличие от Совета Европы, в ОБСЕ нет механизма приостановки, который можно было бы использовать для исключения РФ. Сохранение дипломатических каналов открытыми не означает единства [позиций]. С сегодняшней точки зрения, я думаю, что имеет смысл, чтобы Россия оставалась членом ОБСЕ», — сказала она.