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Генсек ОБСЕ не поддержала идею об исключении России из организации

Ведомости

Есть смысл, чтобы Россия продолжала состоять в ОБСЕ, поскольку в будущем понадобятся каналы общения для выстраивания европейской архитектуры безопасности. Об этом заявила генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид в интервью газете Die Welt.

«В отличие от Совета Европы, в ОБСЕ нет механизма приостановки, который можно было бы использовать для исключения РФ. Сохранение дипломатических каналов открытыми не означает единства [позиций]. С сегодняшней точки зрения, я думаю, что имеет смысл, чтобы Россия оставалась членом ОБСЕ», — сказала она.

Шмид добавила, что в будущем вновь понадобятся каналы общения, в том числе для обсуждения вопросов по архитектуре безопасности на континенте. Она отметила, что ОБСЕ является единственной организацией, в которой «за одним столом сидят все, кто важен для европейской архитектуры безопасности».

Ранее исключить РФ из ОБСЕ призывал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Летом 2022 г. он предрек гибель организации, если Россия останется в ее составе. 

В то же время российские власти неоднократно критиковали ОБСЕ. В конце декабря министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Запад превратил организацию «в арену пропагандистских баталий». В начале декабря официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также обвиняла ОБСЕ в планомерном уничтожении принципа консенсуса в организации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных