Минобороны сообщило об уничтожении более 80 украинских военных на Донецком направлении

Также в ДНР российские истребители сбили самолеты Су-25 и МиГ-29 и украинский вертолет Ми-8. В ДНР и Харьковской области было уничтожено три склада боеприпасов ВСУ. В Минобороны добавили, что в ДНР и Запорожской области были поражены две радиолокационные станции американской системы AN/TPQ-50 и две польские артиллерийские установки Krab.