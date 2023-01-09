Минобороны сообщило об уничтожении более 80 украинских военных на Донецком направлении
Российские военные уничтожили более 80 украинских военных на Донецком направлении. Об этом сообщает Минобороны РФ в очередной сводке о ходе спецоперации на Украине.
«На Донецком направлении российские войска продолжают наступательные действия. Наносится комплексное огневое поражение подразделениям ВСУ по всему участку линии боевого соприкосновения. Потери противника за сутки на данном направлении составили более 80 украинских военнослужащих», — говорится в сообщении ведомства.
Кроме того, на Купянском направлении Вооруженные силы РФ поразили диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) противника. Отмечается, что в общей сложности на этом направлении ВСУ потеряли более 50 военнослужащих.
Еще две украинские ДРГ уничтожены на Южнодонецком направлении в ДНР. Там за сутки противник потерял более 40 военных, а на Краснолиманском направлении — более 60 человек, говорится в сводке.
Также в ДНР российские истребители сбили самолеты Су-25 и МиГ-29 и украинский вертолет Ми-8. В ДНР и Харьковской области было уничтожено три склада боеприпасов ВСУ. В Минобороны добавили, что в ДНР и Запорожской области были поражены две радиолокационные станции американской системы AN/TPQ-50 и две польские артиллерийские установки Krab.
Накануне, 8 января, Минобороны РФ сообщило об уничтожении более 600 украинских военных в результате «операции возмездия». Отмечалось, что удары по пунктам дислокации ВСУ стали ответом на атаку в новогоднюю ночь по зданию в Макеевке, где погибли десятки российских военнослужащих.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.