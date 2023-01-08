Минобороны заявило об уничтожении более 600 военных в результате «операции возмездия»

«Циничное убийство десятков российских военных в новогоднюю ночь в Макеевке не должно быть забыто! Киевский режим с помощью спутников НАТО и их же оружием совершает преступления против наших граждан с возрастающей наглостью. Пора напрячься нашим структурам для пофамильного выяснения — кто в Киеве от командования до исполнителей ответит за это. Важно также знать, кто в НАТО планировал и согласовал этот чудовищный акт по убийству защитников нашей Родины», — написал Карасин в своем Telegram-канале.