Минобороны заявило об уничтожении более 600 военных в результате «операции возмездия»
Вооруженные силы РФ уничтожили более 600 украинских военных, ударив по пунктам дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) в качестве ответа на атаку в новогоднюю ночь по зданию в Макеевке, где погибли десятки российских военнослужащих. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
Командование Объединенной группировки российских войск, как говорится в сообщении, реализовало «операцию возмездия» в ответ на удар украинской стороны в первые минуты 2023 г. по пункту временной дислокации российских военнослужащих в городе Макеевка в ДНР.
Как уточнили в Минобороны, за последние сутки российские средства разведки вскрыли несколько каналов пунктов дислокации украинских военных в Краматорске. В частности, более 700 военнослужащих ВСУ находились в общежитии № 28, еще более 600 человек — в общежитии № 47. «В результате массированного ракетного удара по данным пунктам временной дислокации подразделений ВСУ уничтожено более 600 украинских военнослужащих», — заявили в министерстве.
1 января в 0.01 мск ВСУ нанесли удар шестью реактивными снарядами HIMARS (два были перехвачены ПВО) по зданию, в котором находились российские военнослужащие. По данным Минобороны, погибли 89 человек. Там также сообщили, что основной причиной трагедии стало включение и массовое использование, вопреки запрету, личным составом мобильных телефонов, что позволило противнику запеленговать и определить координаты расположения военнослужащих для нанесения ракетного удара.
Глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в свете произошедшего призвал найти виновных в гибели российских военнослужащих, включая командование, исполнителей и тех, кто согласовал нападение в НАТО.
«Циничное убийство десятков российских военных в новогоднюю ночь в Макеевке не должно быть забыто! Киевский режим с помощью спутников НАТО и их же оружием совершает преступления против наших граждан с возрастающей наглостью. Пора напрячься нашим структурам для пофамильного выяснения — кто в Киеве от командования до исполнителей ответит за это. Важно также знать, кто в НАТО планировал и согласовал этот чудовищный акт по убийству защитников нашей Родины», — написал Карасин в своем Telegram-канале.
Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщал, что большинство пострадавших военных при ударе в Макеевке были отправлены на лечение в другие регионы России. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в разговоре с Sova.info рассказал, что среди погибших есть и мобилизованные из региона. 3 января в Самарской области прошли траурные мероприятия в память о погибших в спецоперации.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России.