В Самарскую область прибыли 45 раненных в Макеевке бойцов

По данным Минобороны России, при ударе украинских военных по Макеевке погибло 89 человек. Первый замначальника главного военно-политического управления Вооруженных сил России генерал-лейтенант Сергей Севрюков в своем заявлении подтвердил информацию о том, что 1 января в 0.01 мск артиллерией ВСУ был нанесен удар шестью реактивными снарядами HIMARS, но два снаряда были перехвачены ПВО. Остальные же попали в здание, в котором располагались российские военнослужащие. Обстоятельства трагедии выясняет комиссия оборонного ведомства.