В Самарскую область прибыли 45 раненных в Макеевке бойцов
В Самарскую область прибыли первые 45 военнослужащих, пострадавших при обстреле в Макеевке, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
В Telegram-канале областной администрации опубликовали небольшое видео самарского изданиея Sova.info , на котором видно, как губернатор Дмитрий Азаров встречает выходящих из самолета военных.
«Первые 45 бойцов прибыли из ростовского госпиталя на самарскую землю», – говорится в сообщении.
Ранее Азаров в разговоре с Sova.info рассказал, что среди погибших есть и мобилизованные из региона. Азаров также сообщил, что родным погибших будет оказана всесторонняя помощь. 3 января в Самарской области прошли траурные мероприятия в память о погибших в спецоперации.
О том, что большинство пострадавших военных при ударе в Макеевке отправлены на лечение в другие регионы России, сообщил ранее врио главы ДНР Денис Пушилин.
ВСУ атаковали Макеевку в новогоднюю ночь, военнослужащие находились в здании местного ПТУ, писал ТАСС. Как утверждал источник агентства в правоохранительных органах ДНР, причиной удара могло стать активное использование военными сотовых телефонов.
По данным Минобороны России, при ударе украинских военных по Макеевке погибло 89 человек. Первый замначальника главного военно-политического управления Вооруженных сил России генерал-лейтенант Сергей Севрюков в своем заявлении подтвердил информацию о том, что 1 января в 0.01 мск артиллерией ВСУ был нанесен удар шестью реактивными снарядами HIMARS, но два снаряда были перехвачены ПВО. Остальные же попали в здание, в котором располагались российские военнослужащие. Обстоятельства трагедии выясняет комиссия оборонного ведомства.