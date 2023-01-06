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В Самарскую область прибыли 45 раненных в Макеевке бойцов

Ведомости

В Самарскую область прибыли первые 45 военнослужащих, пострадавших при обстреле в Макеевке, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В Telegram-канале областной администрации опубликовали небольшое видео самарского изданиея Sova.info , на котором видно, как губернатор Дмитрий Азаров встречает выходящих из самолета военных.

«Первые 45 бойцов прибыли из ростовского госпиталя на самарскую землю», – говорится в сообщении.

Ранее Азаров в разговоре с Sova.info рассказал, что среди погибших есть и мобилизованные из региона. Азаров также сообщил, что родным погибших будет оказана всесторонняя помощь. 3 января в Самарской области прошли траурные мероприятия в память о погибших в спецоперации.

Ранее по теме: В Самарской области почтили память погибших в военной спецоперации

О том, что большинство пострадавших военных при ударе в Макеевке отправлены на лечение в другие регионы России, сообщил ранее врио главы ДНР Денис Пушилин.

ВСУ атаковали Макеевку в новогоднюю ночь, военнослужащие находились в здании местного ПТУ, писал ТАСС. Как утверждал источник агентства в правоохранительных органах ДНР, причиной удара могло стать активное использование военными сотовых телефонов.

По данным Минобороны России, при ударе украинских военных по Макеевке погибло 89 человек. Первый замначальника главного военно-политического управления Вооруженных сил России генерал-лейтенант Сергей Севрюков в своем заявлении подтвердил информацию о том, что 1 января в 0.01 мск артиллерией ВСУ был нанесен удар шестью реактивными снарядами HIMARS, но два снаряда были перехвачены ПВО. Остальные же попали в здание, в котором располагались российские военнослужащие. Обстоятельства трагедии выясняет комиссия оборонного ведомства.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных