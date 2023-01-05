Пушилин сообщил о переводе почти всех раненных в Макеевке бойцов в другие регионы
Большинство военнослужащих, пострадавших при обстреле в Макеевке ДНР, отправлены на лечение в другие регионы России, написал врио главы республики Денис Пушилин в своем Telegram-канале.
По словам Пушилина, он посетил раненых военнослужащих, которые размещены в больницах Ростовской области и ДНР, вместе с замминистра обороны Виктором Горемыкиным и губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым.
«Врачи рассказали, что раненые начали поступать очень быстро после случившегося, благодаря этому им удалось своевременно оказать экстренную медицинскую помощь. Почти всех уже перевели в другие регионы России», — добавил он.
ВСУ атаковали Макеевку в новогоднюю ночь, военнослужащие находились в здании местного ПТУ, писал ТАСС. Как утверждал источник агентства в правоохранительных органах ДНР, причиной удара могло стать активное использование военными сотовых телефонов.
Минобороны накануне сообщило, что при ударе украинских военных по Макеевке погибло 89 человек. Первый замначальника главного военно-политического управления Вооруженных сил России генерал-лейтенант Сергей Севрюков в своем заявлении подтвердил информацию о том, что 1 января в 0.01 мск артиллерией ВСУ был нанесен удар шестью реактивными снарядами HIMARS, но два снаряда были перехвачены ПВО. Остальные же попали в здание, в котором располагались российские военнослужащие.
В настоящее время комиссия оборонного ведомства выясняет обстоятельства происшествия.