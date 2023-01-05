Газета
Политика

Пушилин сообщил о переводе почти всех раненных в Макеевке бойцов в другие регионы

Ведомости

Большинство военнослужащих, пострадавших при обстреле в Макеевке ДНР, отправлены на лечение в другие регионы России, написал врио главы республики Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

По словам Пушилина, он посетил раненых военнослужащих, которые размещены в больницах Ростовской области и ДНР, вместе с замминистра обороны Виктором Горемыкиным и губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым.

«Врачи рассказали, что раненые начали поступать очень быстро после случившегося, благодаря этому им удалось своевременно оказать экстренную медицинскую помощь. Почти всех уже перевели в другие регионы России», — добавил он.

ВСУ атаковали Макеевку в новогоднюю ночь, военнослужащие находились в здании местного ПТУ, писал ТАСС. Как утверждал источник агентства в правоохранительных органах ДНР, причиной удара могло стать активное использование военными сотовых телефонов.

Минобороны накануне сообщило, что при ударе украинских военных по Макеевке погибло 89 человек. Первый замначальника главного военно-политического управления Вооруженных сил России генерал-лейтенант Сергей Севрюков в своем заявлении подтвердил информацию о том, что 1 января в 0.01 мск артиллерией ВСУ был нанесен удар шестью реактивными снарядами HIMARS, но два снаряда были перехвачены ПВО. Остальные же попали в здание, в котором располагались российские военнослужащие.

В настоящее время комиссия оборонного ведомства выясняет обстоятельства происшествия.

Ранее по теме: Минобороны: количество погибших при обстреле Макеевки увеличилось до 89

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных