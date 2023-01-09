Польша создаст новую дивизию на востоке страны
Варшава приступила к созданию новой пехотной дивизии на востоке страны, заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак, передает «Польское радио».
«Мы стараемся наполнить восточную часть нашей страны польским войском. Поэтому мы создаем новые воинские подразделения. Между 16-й механизированной дивизией, действующей прежде всего в Варминьско-Мазурском воеводстве, и 18-й механизированной дивизией, действующей в основном в Мазовецком и Люблинском воеводстве, создается первая дивизия пехоты легионов, которая будет действовать преимущественно на территории Подляского воеводства», – сказал он (цитата по ТАСС).
Новая дивизия будет оснащена корейскими танками К2 и американскими Abrams, закупаемыми Польшей, добавил министр. Всего в дивизию войдут четыре бригады по четыре батальона в каждой.
10 октября 2022 г. президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о возросших угрозах, которые поступают от западных стран в отношении Белоруссии. В частности, он утверждал, что Киев работает над открытием второго фронта на границе с республикой. В связи с этим Россия и Белоруссия договорились о развертывании совместной региональной группировки войск. Лукашенко поручил разместить небольшую часть российских военных на территории республики. 31 октября белорусский лидер подписал указ о создании совместных с Россией учебно-боевых центров подготовки военных двух стран.