В Брянской области задержали подозреваемого по делу о госизмене
В Брянской области задержан гражданин России при попытке выехать на территорию Украины для участия в боевых действиях на стороне ВСУ, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ по региону. Возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене.
В сообщении говорится, что в течение прошлого года мужчина неоднократно предпринимал попытки выехать через Белоруссию на Украину для участия в боевых действиях на стороне ВСУ против российских военных. В связи с этим ему объявляли официальное предостережение о недопустимости действий, которые создают условия для совершения преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ.
В декабре прошлого года севастопольский суд приговорил к 12 годам колонии строгого режима россиянина Евгения Петрушина. Его признали виновным в государственной измене.
Помимо наказания в виде лишения свободы сроком на 12 лет суд назначил Петрушину штраф в размере 100 000 руб. и приговорил к ограничению свободы на один год после освобождения. ФСБ сообщила, что мужчина по заданию главного управления разведки минобороны Украины в 2020-2021 гг. собирал и передавал данные о деятельности Черноморского флота.