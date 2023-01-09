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В Брянской области задержали подозреваемого по делу о госизмене

Ведомости

В Брянской области задержан гражданин России при попытке выехать на территорию Украины для участия в боевых действиях на стороне ВСУ, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ по региону. Возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене.

В сообщении говорится, что в течение прошлого года мужчина неоднократно предпринимал попытки выехать через Белоруссию на Украину для участия в боевых действиях на стороне ВСУ против российских военных. В связи с этим ему объявляли официальное предостережение о недопустимости действий, которые создают условия для совершения преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ.

В декабре прошлого года севастопольский суд приговорил к 12 годам колонии строгого режима россиянина Евгения Петрушина. Его признали виновным в государственной измене.

Помимо наказания в виде лишения свободы сроком на 12 лет суд назначил Петрушину штраф в размере 100 000 руб. и приговорил к ограничению свободы на один год после освобождения. ФСБ сообщила, что мужчина по заданию главного управления разведки минобороны Украины в 2020-2021 гг. собирал и передавал данные о деятельности Черноморского флота.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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