В Брянской области задержали подозреваемого по делу о госизмене

В сообщении говорится, что в течение прошлого года мужчина неоднократно предпринимал попытки выехать через Белоруссию на Украину для участия в боевых действиях на стороне ВСУ против российских военных. В связи с этим ему объявляли официальное предостережение о недопустимости действий, которые создают условия для совершения преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ.