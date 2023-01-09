Латвия намерена приостановить действие закона о репатриации

В 2022 г., по данным МВД, от граждан России поступило 430 заявок, статус репатрианта или члена семьи репатрианта присвоен 220 гражданам России. В министерстве считают, что количество заявок увеличилось в то время, когда «экономическая и международная стабильность России оказалась под угрозой» в результате спецоперации на Украине.