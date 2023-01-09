Латвия намерена приостановить действие закона о репатриации
МВД Латвии инициирует приостановку действия закона о репатриации, чтобы ограничить возможность гражданам России перебраться на постоянное место жительство в республику, передает портал Delfi.
«В докладе говорится о том, что интерес граждан России к переезду в Латвию растет. Граждане вместе с членами своих семей запрашивают статус репатрианта и постоянный вид на жительство согласно репатриационному закону, вступившему в Латвии в силу 24 октября 1995 г.», — отмечает агентство.
В 2022 г., по данным МВД, от граждан России поступило 430 заявок, статус репатрианта или члена семьи репатрианта присвоен 220 гражданам России. В министерстве считают, что количество заявок увеличилось в то время, когда «экономическая и международная стабильность России оказалась под угрозой» в результате спецоперации на Украине.
21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации. После этого среди граждан вырос спрос на авиабилеты, а на некоторых приграничных наземных КПП образовались очереди.
По данным ФСБ, В III квартале 2022 г. число выездов граждан России за границу достигло 9,7 млн, почти в два раза превысив показатели II квартала. Количество поездок в Казахстан, Армению, Киргизию, Таджикистан, Монголию и Абхазию стало рекордным для данного периода за последние пять лет.