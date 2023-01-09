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Латвия намерена приостановить действие закона о репатриации

Ведомости

МВД Латвии инициирует приостановку действия закона о репатриации, чтобы ограничить возможность гражданам России перебраться на постоянное место жительство в республику, передает портал Delfi.

«В докладе говорится о том, что интерес граждан России к переезду в Латвию растет. Граждане вместе с членами своих семей запрашивают статус репатрианта и постоянный вид на жительство согласно репатриационному закону, вступившему в Латвии в силу 24 октября 1995 г.», — отмечает агентство.

В 2022 г., по данным МВД, от граждан России поступило 430 заявок, статус репатрианта или члена семьи репатрианта присвоен 220 гражданам России. В министерстве считают, что количество заявок увеличилось в то время, когда «экономическая и международная стабильность России оказалась под угрозой» в результате спецоперации на Украине.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации. После этого среди граждан вырос спрос на авиабилеты, а на некоторых приграничных наземных КПП образовались очереди.

По данным ФСБ, В III квартале 2022 г. число выездов граждан России за границу достигло 9,7 млн, почти в два раза превысив показатели II квартала. Количество поездок в Казахстан, Армению, Киргизию, Таджикистан, Монголию и Абхазию стало рекордным для данного периода за последние пять лет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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