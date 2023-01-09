Госпогранслужба Украины сообщила о гибели полковника Юрчика под Соледаром
Украинский пограничник Юрий Юрчик погиб в боях под Соледаром в ДНР, сообщила госпогранслужба страны в своем Telegram-канале.
«Сегодня в последний путь провели погибшего под Соледаром пограничника Юрия Юрчика. Вчера на направлении Соледара был массированный вражеский обстрел, который унес жизнь полковника Юрия Юрчика», — говорится в сообщении.
В ведомстве также сообщили, что Юрчик руководил обороной на огневых позициях, он получил осколочные ранения, несовместимые с жизнью.
Ранее сегодня стало известно, что российские военные освободили населенный пункт Бахмутское. Он находится в районе Соледара, к северо-востоку от Артемовска. Сейчас за эти города, которые находятся на подконтрольной Киеву части ДНР, идут бои.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.