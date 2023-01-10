В США заявили о желании изменить динамику боевых действий на Украине военной помощью

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ответ западные страны ввели масштабные санкции против России и стали оказывать военную помощь Украине. В связи с этим еще в апреле Москва направила всем странам, включая США, ноту протеста. В МИД РФ заявляли, что поставками оружия на Украину США пытаются затянуть конфликт, а также получить с этого выгоду.