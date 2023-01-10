В США заявили о желании изменить динамику боевых действий на Украине военной помощью
США стремятся изменить текущую динамику боевых действий на Украине с помощью поставок военной техники, включая системы ПВО и бронетехнику. Об этом заявил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс в ходе брифинга.
«Динамика, которую мы стремимся изменить, <...> заключается в предоставлении дополнительной помощи в сфере безопасности в размере $3 млрд, <...> включая боевые бронированные машины, а также системы противовоздушной обороны», — сказал он. Прайс уточнил, что в конфликте на Украине существует динамика, при которой украинские города подвергаются обстрелам со стороны России. Именно это США, по его словам, и хотят изменить.
6 января Пентагон объявил о выделении нового и самого крупного пакета военной помощи Украине на сумму $3,075 млрд. Впервые Киеву планируется передать 50 боевых машин пехоты (БМП) М2 Bradley. Общая сумма официально выделенной Украине американской военной помощи с начала российской специальной военной операции 24 февраля 2022 г. теперь составляет более $24,9 млрд.
21 декабря госдепартамент США сообщил о выделении Киеву нового пакета военной помощи, который впервые будет включать ЗРК Patriot. Ранее президент США Джо Байден распорядился выделить Украине очередной пакет военной помощи в размере $1 млрд. Госсекретарь Энтони Блинкен также объявил о дополнительном пакете помощи в размере $850 млн.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ответ западные страны ввели масштабные санкции против России и стали оказывать военную помощь Украине. В связи с этим еще в апреле Москва направила всем странам, включая США, ноту протеста. В МИД РФ заявляли, что поставками оружия на Украину США пытаются затянуть конфликт, а также получить с этого выгоду.