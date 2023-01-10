FT: Путин не предупреждал Си Цзиньпина о начале спецоперации на Украине

В октябре во время заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» Путин и сам заявил, что не предупреждал Си Цзиньпина во время визита в Пекин в феврале о начале военной операции на Украине. По его словам, китайский лидер не «обиделся» из-за этого факта. «Мы принимаем суверенные решения, и Россия, и Китайская Народная Республика», — отметил он.