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FT: Путин не предупреждал Си Цзиньпина о начале спецоперации на Украине

Ведомости

Президент России Владимир Путин не предупреждал председателя КНР Си Цзиньпина о начале спецоперации на Украине, передает издание Financial Times со ссылкой на источники.

Издание пишет, что пять высокопоставленных китайских чиновников, знакомых с этим вопросом, в разное время за последние девять месяцев сообщили, что Путин не предупреждал Си Цзиньпина о своем намерении начать спецоперацию на Украине.

Один чиновник сообщил FT, что Путин сообщил китайскому лидеру, что Россия не исключает принятия любых возможных мер, если произойдет нападение на российскую территорию. Эта линия была воспринята китайской стороной как сигнал о возможности некоторого ограниченного военного вмешательства.

В октябре во время заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» Путин и сам заявил, что не предупреждал Си Цзиньпина во время визита в Пекин в феврале о начале военной операции на Украине. По его словам, китайский лидер не «обиделся» из-за этого факта. «Мы принимаем суверенные решения, и Россия, и Китайская Народная Республика», — отметил он.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. Ее целями Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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