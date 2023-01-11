Турция надеется на открытие гуманитарного коридора между Россией и Украиной
В рамках трехсторонней встречи омбудсменов Турции, России и Украины стороны могут согласовать открытие гуманитарного коридора для помощи пострадавшим, заявил турецкий омбудсмен Шереф Малкоч, передает телеканал A Haber.
«Мы постараемся определить дорожную карту по правам детей, правам человека, раненым и обмене пленными на третьей встрече омбудсменов Турция – Россия – Украина... у нас также есть намерение открыть коридор воссоединения», – сказал он.
Ранее сегодня уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что встретилась со своим украинским коллегой Дмитрием Лубинцом в рамках международной конференции в Анкаре «Будущее прав человека в 21 веке», в ходе переговоров стороны обсудили вопросы гуманитарной помощи. Позднее она сообщила, что кратко переговорила также с омбудсменами Турции, Сербии, Азербайджана, Венгрии, Болгарии, генсеком Европейского института омбудсмена Джозефом Зигелем. Всего в мероприятии принимают участие 66 участников из 37 стран.
В начале января Лубинец говорил, что планирует обсудить с Москальковой вопросы возвращения гражданских лиц, которые были привлечены к уголовной ответственности.
Первые очные переговоры омбудсменов России и Украины состоялись в октябре 2022 г., когда под контролем Москальковой и Лубинца прошел обмен пленными. Тогда в Россию вернулось 110 человек, а на Украину — 108. «Как бы ни складывалась ситуация, уполномоченные должны быть вне политики и работать на благо граждан своих стран. Рада, что с обеих сторон достигнуто взаимопонимание и готовность идти навстречу друг другу», — писала Москалькова тогда.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.