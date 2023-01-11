Омбудсмены России и Украины обсудили вопросы гуманитарной помощи
Уполномоченные по правам человека в России и на Украине Татьяна Москалькова и Дмитрий Лубенец встретились и обсудили вопросы гуманитарной помощи. Об этом Москалькова сообщила в своем Telegram-канале.
«Сегодня состоялась ранее запланированная встреча с омбудсменом Украины Д. Лубинцом. Обсудили вопросы оказания гуманитарной помощи гражданам двух стран», — написала она.
О том, что Москалькова и Лубинец встретятся, стало известно 9 января. Сообщалось, что их встреча состоится 12 — 14 января в Турции на полях форума «Будущее прав человека в XXI веке», который организует турецкий омбудсмен.
В начале января Лубинец сообщал, что планирует обсудить с Москальковой вопросы возвращения гражданских лиц, которые были привлечены к уголовной ответственности.
Первые очные переговоры омбудсменов России и Украины состоялись в октябре 2022 г., когда под контролем Москальковой и Лубинца прошел обмен пленными. Тогда в Россию вернулось 110 человек, а на Украину — 108. «Как бы ни складывалась ситуация, уполномоченные должны быть вне политики и работать на благо граждан своих стран. Рада, что с обеих сторон достигнуто взаимопонимание и готовность идти навстречу друг другу», — писала Москалькова тогда.