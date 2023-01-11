Омбудсмены России и Украины обсудили вопросы гуманитарной помощи

Первые очные переговоры омбудсменов России и Украины состоялись в октябре 2022 г., когда под контролем Москальковой и Лубинца прошел обмен пленными. Тогда в Россию вернулось 110 человек, а на Украину — 108. «Как бы ни складывалась ситуация, уполномоченные должны быть вне политики и работать на благо граждан своих стран. Рада, что с обеих сторон достигнуто взаимопонимание и готовность идти навстречу друг другу», — писала Москалькова тогда.