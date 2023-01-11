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Омбудсмены России и Украины обсудили вопросы гуманитарной помощи

Ведомости

Уполномоченные по правам человека в России и на Украине Татьяна Москалькова и Дмитрий Лубенец встретились и обсудили вопросы гуманитарной помощи. Об этом Москалькова сообщила в своем Telegram-канале.

«Сегодня состоялась ранее запланированная встреча с омбудсменом Украины Д. Лубинцом. Обсудили вопросы оказания гуманитарной помощи гражданам двух стран», — написала она.

О том, что Москалькова и Лубинец встретятся, стало известно 9 января. Сообщалось, что их встреча состоится 12 — 14 января в Турции на полях форума «Будущее прав человека в XXI веке», который организует турецкий омбудсмен.

В начале января Лубинец сообщал, что планирует обсудить с Москальковой вопросы возвращения гражданских лиц, которые были привлечены к уголовной ответственности.

Первые очные переговоры омбудсменов России и Украины состоялись в октябре 2022 г., когда под контролем Москальковой и Лубинца прошел обмен пленными. Тогда в Россию вернулось 110 человек, а на Украину — 108. «Как бы ни складывалась ситуация, уполномоченные должны быть вне политики и работать на благо граждан своих стран. Рада, что с обеих сторон достигнуто взаимопонимание и готовность идти навстречу друг другу», — писала Москалькова тогда.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных