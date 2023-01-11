В Белгородской области сообщили об обстреле села Старый Хутор
Вооруженные силы Украины обстреляли село Старый Хутор Валуйского городского округа в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«Под обстрел попало село Старый Хутор Валуйского городского округа. Из жителей никто не пострадал. Осколками снаряда выбиты окна в 5 частных домовладениях, посечены заборы и входные двери», — сказано в сообщении.
Гладков также отметил, что в результате обстрела была повреждена линия электропередачи. По его словам, без света остались две улицы. Аварийные бригады уже работают над последствиями обстрела, подчеркнул он.
Накануне, 10 января, под обстрел со стороны ВСУ попал город Шебекино. В результате пострадали шесть человек, одна из них была доставлена в больницу с тяжелыми ранениями.
Сейчас в Белгородской области введен «желтый» (высокий) уровень террористической опасности. В апреле 2022 г. его ввели шесть из семи приграничных регионов. С тех пор его неоднократно продлевали. В частности, в Белгородской области он действует до 20 января, в последний раз его продлевали 5 января.
Помимо этого, в регионе с 19 октября 2022 г. действует режим «среднего уровня реагирования», который указом президента России Владимира Путина распространен на восемь приграничных регионов — Крым, Севастополь, Краснодарский край, Белгородскую, Брянскую, Воронежскую, Курскую и Ростовскую области (некоторые из них подвергались обстрелам со стороны Украины).