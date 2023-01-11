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В Белгородской области сообщили об обстреле села Старый Хутор

Ведомости

Вооруженные силы Украины обстреляли село Старый Хутор Валуйского городского округа в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. 

«Под обстрел попало село Старый Хутор Валуйского городского округа. Из жителей никто не пострадал. Осколками снаряда выбиты окна в 5 частных домовладениях, посечены заборы и входные двери», — сказано в сообщении. 

Гладков также отметил, что в результате обстрела была повреждена линия электропередачи. По его словам, без света остались две улицы. Аварийные бригады уже работают над последствиями обстрела, подчеркнул он.

Накануне, 10 января, под обстрел со стороны ВСУ попал город Шебекино. В результате пострадали шесть человек, одна из них была доставлена в больницу с тяжелыми ранениями. 

Сейчас в Белгородской области введен «желтый» (высокий) уровень террористической опасности. В апреле 2022 г. его ввели шесть из семи приграничных регионов. С тех пор его неоднократно продлевали. В частности, в Белгородской области он действует до 20 января, в последний раз его продлевали 5 января. 

Помимо этого, в регионе с 19 октября 2022 г. действует режим «среднего уровня реагирования», который указом президента России Владимира Путина распространен на восемь приграничных регионов — Крым, Севастополь, Краснодарский край, Белгородскую, Брянскую, Воронежскую, Курскую и Ростовскую области (некоторые из них подвергались обстрелам со стороны Украины).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных