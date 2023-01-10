Белгородский губернатор сообщил о двух пострадавших при обстреле Шебекино
При обстреле города Шебекино в Белгородской области предварительно пострадали два человека, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«В настоящий момент идет обстрел города Шебекино. По предварительным данным, есть двое пострадавших — мужчина и женщина. Информация по разрушениям уточняется. Все оперативные службы находятся на месте», — написал он.
Сегодня утром Гладков сообщил, что ночью под обстрел со стороны вооруженных сил Украины попало Шебекино. По его словам, пострадавших не было. «В результате подомового обхода территории различные разрушения зафиксированы в 12 частных домовладениях и 2 машинах», — отметил Гладков. Он также уточнил, что в результате обстрела была повреждена опора электропередачи.
Сейчас в Белгородской области введен «желтый» (высокий) уровень террористической опасности. В апреле 2022 г. его ввели шесть из семи приграничных регионов. С тех пор его неоднократно продлевали. В частности, в Белгородской области он действует до 20 января, в последний раз его продлевали 5 января.
Помимо этого в регионе с 19 октября 2022 г. действует режим «среднего уровня реагирования», который указом президента России Владимира Путина распространен на восемь приграничных регионов — Крым, Севастополь, Краснодарский край, Белгородскую, Брянскую, Воронежскую, Курскую и Ростовскую области. Некоторые из них неоднократно подвергались обстрелам со стороны Украины.