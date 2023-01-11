Газета
Политика

Освещавший события в Донбассе француз Боке попросил убежища в РФ

Ведомости

Освещавший события в Донбассе экс-военный и волонтер из Франции Адриан Боке попросил Россию предоставить ему политическое убежище сообщили «РИА Новости» со ссылкой на осведомленный источник.

«Бывший французский военный Адриан Боке обратился к российским властям с просьбой предоставить ему политическое убежище», — заявил источник. Агентство сообщило, что обращение от француза поступило в середине декабря.

ТАСС со ссылкой на самого Боке написал, что французский волонтер попросил гражданство РФ и политическое убежище.

26 сентября 2022 г. француз подвергся нападению в Стамбуле. Двое мужчин нанесли Боке ножом несколько резанных ран. Бывшему французскому военному удалось спастись. Боке заявил «РИА Новости», что это нападение было организовано агентами Службы безопасности Украины. В октябре в министерстве иностранных дел Франции заявили, что у них нет информации по данному инциденту.

Как пишут «РИА Новости», Боке посещал Украину с гуманитарной миссией в качестве волонтера весной прошлого года. Француз заявлял, что видел, как Украина готовила инсценировку массовых убийств мирных жителей в Буче.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России.

Ранее по теме: Минобороны России сообщило о готовящейся провокации со стороны Украины

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных