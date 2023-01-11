Освещавший события в Донбассе француз Боке попросил убежища в РФ

26 сентября 2022 г. француз подвергся нападению в Стамбуле. Двое мужчин нанесли Боке ножом несколько резанных ран. Бывшему французскому военному удалось спастись. Боке заявил «РИА Новости», что это нападение было организовано агентами Службы безопасности Украины. В октябре в министерстве иностранных дел Франции заявили, что у них нет информации по данному инциденту.