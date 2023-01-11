Освещавший события в Донбассе француз Боке попросил убежища в РФ
Освещавший события в Донбассе экс-военный и волонтер из Франции Адриан Боке попросил Россию предоставить ему политическое убежище сообщили «РИА Новости» со ссылкой на осведомленный источник.
«Бывший французский военный Адриан Боке обратился к российским властям с просьбой предоставить ему политическое убежище», — заявил источник. Агентство сообщило, что обращение от француза поступило в середине декабря.
ТАСС со ссылкой на самого Боке написал, что французский волонтер попросил гражданство РФ и политическое убежище.
26 сентября 2022 г. француз подвергся нападению в Стамбуле. Двое мужчин нанесли Боке ножом несколько резанных ран. Бывшему французскому военному удалось спастись. Боке заявил «РИА Новости», что это нападение было организовано агентами Службы безопасности Украины. В октябре в министерстве иностранных дел Франции заявили, что у них нет информации по данному инциденту.
Как пишут «РИА Новости», Боке посещал Украину с гуманитарной миссией в качестве волонтера весной прошлого года. Француз заявлял, что видел, как Украина готовила инсценировку массовых убийств мирных жителей в Буче.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России.