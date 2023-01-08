Минобороны России сообщило о готовящейся провокации со стороны Украины

По данным Лиги безопасного интернета, главным фейком в рамках спецоперации является информация о том, что российские военные якобы убивали мирных жителей в Буче. Западные страны тогда обвинили в расправах над гражданским населением российские войска, Москва свою причастность отрицает и называет кадры из Бучи провокацией и постановкой. «Несовпадение дат, фальсификация спутниковых снимков и многое другое указывают на то, что это заявление было ложным», — подчеркнули в Лиге безопасного интернета.