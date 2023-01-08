Минобороны России сообщило о готовящейся провокации со стороны Украины
Спецслужбы Украины подготовили масштабную провокацию, призванную дискредитировать российских военнослужащих и обвинить их в якобы совершении военных преступлений, заявили в межведомственном координационном штабе России по гуманитарному реагированию на Украине. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.
По данным штаба, представители Государственного бюро расследований (ГБР) и Службы безопасности Украины (СБУ) вскрыли могилы погибших по естественным причинам граждан на кладбищах в Казачьей Лопани, Великом Бурлуке, Шиповатом и Хатном Харьковской области, которые скончались в период нахождения в районах российских войск с 24 февраля по 6 сентября 2022 г.
«После эксгумации тела украинских граждан были дополнительно обезображены и сброшены в специально подготовленные «ямы» на окраинах указанных поселений для создания фальшивой «доказательной базы» якобы «пыток» и «расстрелов» мирного населения российскими военнослужащими», – говорится в заявлении координационного штаба.
По данным ведомства, сейчас спецслужбы Украины проводят фиксацию тел и «имитируют работу «судмедэкспертов».
«Данными античеловеческими методами киевский режим на фоне отсутствия каких-либо успехов на поле боя стремится удержать внимание к себе западной аудитории и убедить зарубежных партнеров киевского режима в необходимости продолжения его дальнейшей поддержки», – подчеркивается в заявлении.
По данным Лиги безопасного интернета, главным фейком в рамках спецоперации является информация о том, что российские военные якобы убивали мирных жителей в Буче. Западные страны тогда обвинили в расправах над гражданским населением российские войска, Москва свою причастность отрицает и называет кадры из Бучи провокацией и постановкой. «Несовпадение дат, фальсификация спутниковых снимков и многое другое указывают на то, что это заявление было ложным», — подчеркнули в Лиге безопасного интернета.
Среди десяти самых популярных фейков были сообщения о «мобилизации» всех мужчин в одной из деревень Кузбасса, «планы» России по применению ядерного оружия, «введение» военного положения в Курской области, «заражение» холерой водопроводов в регионах России и др.