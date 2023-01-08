Газета
Политика

Минобороны России сообщило о готовящейся провокации со стороны Украины

Ведомости

Спецслужбы Украины подготовили масштабную провокацию, призванную дискредитировать российских военнослужащих и обвинить их в якобы совершении военных преступлений, заявили в межведомственном координационном штабе России по гуманитарному реагированию на Украине. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.

По данным штаба, представители Государственного бюро расследований (ГБР) и Службы безопасности Украины (СБУ) вскрыли могилы погибших по естественным причинам граждан на кладбищах в Казачьей Лопани, Великом Бурлуке, Шиповатом и Хатном Харьковской области, которые скончались в период нахождения в районах российских войск с 24 февраля по 6 сентября 2022 г.

«После эксгумации тела украинских граждан были дополнительно обезображены и сброшены в специально подготовленные «ямы» на окраинах указанных поселений для создания фальшивой «доказательной базы» якобы «пыток» и «расстрелов» мирного населения российскими военнослужащими», – говорится в заявлении координационного штаба.

По данным ведомства, сейчас спецслужбы Украины проводят фиксацию тел и «имитируют работу «судмедэкспертов».

«Данными античеловеческими методами киевский режим на фоне отсутствия каких-либо успехов на поле боя стремится удержать внимание к себе западной аудитории и убедить зарубежных партнеров киевского режима в необходимости продолжения его дальнейшей поддержки», – подчеркивается в заявлении.

По данным Лиги безопасного интернета, главным фейком в рамках спецоперации является информация о том, что российские военные якобы убивали мирных жителей в Буче. Западные страны тогда обвинили в расправах над гражданским населением российские войска, Москва свою причастность отрицает и называет кадры из Бучи провокацией и постановкой. «Несовпадение дат, фальсификация спутниковых снимков и многое другое указывают на то, что это заявление было ложным», — подчеркнули в Лиге безопасного интернета.

Среди десяти самых популярных фейков были сообщения о «мобилизации» всех мужчин в одной из деревень Кузбасса, «планы» России по применению ядерного оружия, «введение» военного положения в Курской области, «заражение» холерой водопроводов в регионах России и др.

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных