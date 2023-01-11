В Швеции заявили о выполнении условий для вступления в НАТО
Швеция выполнила все необходимые условия для вступления в НАТО, заявил министр иностранных дел королевства Тобиас Билльстрём журналистам.
«Это правда, мы все еще ждем процесса ратификации Турцией. Но сейчас мы подошли к моменту, когда Швеция и Финляндия сделали то, что мы обещали сделать по соглашению с Турцией», – приводит его слова ТАСС.
Министр подчеркнул, что решение об экстрадиции лиц, которого требует Анкара, принимает не правительство, а суды. Швеция, по его словам, ожидает, что Турция вскоре начнет процесс ратификации вступления королевства в НАТО.
9 января шведский постпред при ЕС Ларс Даниэльссон, как писали «Ведомости», назвал безрезультатным диалог с Турцией о согласии на вступление Швеции в НАТО. Днем ранее, 8 января, премьер-министр Ульф Кристерссон объявил, что Швеция не пойдет на дальнейшие уступки Турции в отношении выдачи курдов.
Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО в середине мая прошлого года на фоне спецоперации России на Украине. В конце июня руководство НАТО приняло решение пригласить эти две страны в состав альянса. 4 декабря в МИД Финляндии объяснили, что ядерная риторика Москвы стала ключевым фактором, который побудил Финляндию подать заявку на вступление в НАТО.
Единственными странами, которые до сих пор не одобрили членство Финляндии и Швеции в альянсе, являются Венгрия и Турция. В декабре Хаависто сообщил, что Венгрия пообещала ратифицировать заявки в феврале 2023 г.