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Политика

В Швеции заявили о выполнении условий для вступления в НАТО

Ведомости

Швеция выполнила все необходимые условия для вступления в НАТО, заявил министр иностранных дел королевства Тобиас Билльстрём журналистам.

«Это правда, мы все еще ждем процесса ратификации Турцией. Но сейчас мы подошли к моменту, когда Швеция и Финляндия сделали то, что мы обещали сделать по соглашению с Турцией», – приводит его слова ТАСС.

Министр подчеркнул, что решение об экстрадиции лиц, которого требует Анкара, принимает не правительство, а суды. Швеция, по его словам, ожидает, что Турция вскоре начнет процесс ратификации вступления королевства в НАТО.

Ранее по теме: Швеция не идет на уступки Турции ради членства в НАТО

9 января шведский постпред при ЕС Ларс Даниэльссон, как писали «Ведомости», назвал безрезультатным диалог с Турцией о согласии на вступление Швеции в НАТО. Днем ранее, 8 января, премьер-министр Ульф Кристерссон объявил, что Швеция не пойдет на дальнейшие уступки Турции в отношении выдачи курдов.

Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО в середине мая прошлого года на фоне спецоперации России на Украине. В конце июня руководство НАТО приняло решение пригласить эти две страны в состав альянса. 4 декабря в МИД Финляндии объяснили, что ядерная риторика Москвы стала ключевым фактором, который побудил Финляндию подать заявку на вступление в НАТО.

Единственными странами, которые до сих пор не одобрили членство Финляндии и Швеции в альянсе, являются Венгрия и Турция. В декабре Хаависто сообщил, что Венгрия пообещала ратифицировать заявки в феврале 2023 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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