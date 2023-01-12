«Единая Россия» приступила к созданию местных отделений партии в ЛНР

«Нашей первостепенной задачей сейчас является выстраивание системного рабочего механизма для того, чтобы здесь, в республике, все было как минимум на том же уровне, что и в других регионах России. Безусловно, это в первую очередь касается социальных гарантий и мер поддержки, льгот», — заявила она.