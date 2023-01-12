«Единая Россия» приступила к созданию местных отделений партии в ЛНР
«Единая Россия» начала создание местных отделений партии в ЛНР, заявила замсекретаря генсовета фракции, сенатор от региона Дарья Лантратова, передает пресс-служба «Единой России».
В сообщении уточняется, что первые отделения фракции появятся в Алчевске и Перевальске.
«Нашей первостепенной задачей сейчас является выстраивание системного рабочего механизма для того, чтобы здесь, в республике, все было как минимум на том же уровне, что и в других регионах России. Безусловно, это в первую очередь касается социальных гарантий и мер поддержки, льгот», — заявила она.
В пресс-службе партии напомнили, что осенью прошлого года «Единая Россия» открыла региональные отделения в ЛНР и ДНР. Секретарем Донецкого отделения фракции был избран врио главы республики Денис Пушилин, а Луганского отделения — председатель Народного Совета ЛНР Денис Мирошниченко.
В ходе спецоперации на Украине российские военные взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. В конце сентября на этих территориях прошли пятидневные референдумы по вопросу о присоединении субъектов к России. Жители поддержали вхождение регионов в состав РФ большинством голосов.
30 сентября президент РФ и главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей подписали договоры о вхождении регионов в состав России. 4 октября Совет Федерации вслед за Госдумой ратифицировал все договоры, а на следующий день Путин подписал федеральные законы о принятии четырех новых субъектов в состав РФ. С 19 октября в четырех регионах введено военное положение.