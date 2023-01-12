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Салюкову доложили о боевом слаживании региональной группировки войск в Белоруссии

Ведомости

Главнокомандующий сухопутными войсками Олег Салюков совершил рабочую поездку в Белоруссию, где на одном из полигонов заслушал доклады о проведении боевого слаживания в составе региональной группировки войск, передает пресс-служба Минобороны в Telegram-канале.

«Кроме того, главнокомандующий сухопутными войсками проверил условия размещения и быта российских воинских подразделений, пообщался с военнослужащими и лично убедился в высоком качестве подготовки личного состава», — говорится в сообщении.

10 октября президент республики Александр Лукашенко заявил о возросших угрозах, которые поступают от западных стран в отношении Белоруссии. В частности, он утверждал, что Киев работает над открытием второго фронта на границе с республикой. В связи с этим Россия и Белоруссия договорились о развертывании совместной региональной группировки войск. Лукашенко поручил разместить небольшую часть российских военных на территории республики. 31 октября белорусский лидер подписал указ о создании совместных с Россией учебно-боевых центров подготовки военных двух стран.

Россия и Белоруссия также планируют провести летно-тактические учения с 16 января по 1 февраля. Как отмечали в министерстве, их целью является «повышение уровня боевой подготовки авиационных подразделений». В республику прибыла авиационная составляющая Военно-космических сил Вооруженных сил (ВС) России. В учениях будут задействованы все аэродромы и полигоны ВВС и войск ПВО ВС Белоруссии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных