Салюкову доложили о боевом слаживании региональной группировки войск в Белоруссии
Главнокомандующий сухопутными войсками Олег Салюков совершил рабочую поездку в Белоруссию, где на одном из полигонов заслушал доклады о проведении боевого слаживания в составе региональной группировки войск, передает пресс-служба Минобороны в Telegram-канале.
«Кроме того, главнокомандующий сухопутными войсками проверил условия размещения и быта российских воинских подразделений, пообщался с военнослужащими и лично убедился в высоком качестве подготовки личного состава», — говорится в сообщении.
10 октября президент республики Александр Лукашенко заявил о возросших угрозах, которые поступают от западных стран в отношении Белоруссии. В частности, он утверждал, что Киев работает над открытием второго фронта на границе с республикой. В связи с этим Россия и Белоруссия договорились о развертывании совместной региональной группировки войск. Лукашенко поручил разместить небольшую часть российских военных на территории республики. 31 октября белорусский лидер подписал указ о создании совместных с Россией учебно-боевых центров подготовки военных двух стран.
Россия и Белоруссия также планируют провести летно-тактические учения с 16 января по 1 февраля. Как отмечали в министерстве, их целью является «повышение уровня боевой подготовки авиационных подразделений». В республику прибыла авиационная составляющая Военно-космических сил Вооруженных сил (ВС) России. В учениях будут задействованы все аэродромы и полигоны ВВС и войск ПВО ВС Белоруссии.