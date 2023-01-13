МИД: переговоры с Украиной в случае их возобновления должны быть прямыми
При возможном возобновлении переговоры России и Украины должны проходить без посредников. Такое заявление сделал директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук в интервью ТАСС.
«Если и когда эти контакты возобновятся, то они, скорее всего, тоже будут прямыми», — сказал он, отвечая на вопрос о готовности Москвы к тому, что возможные переговоры в будущем придется вести напрямую с нынешними властями Киева.
По мнению Полищука, прямые переговоры были бы лучшим вариантом, поскольку «западные посредники часто преследуют собственные цели». Он пояснил, что Запад пытается влиять на ход переговоров, исходя из собственных политических и экономических интересов.
Дипломат напомнил, что в феврале - марте 2022 г. этот процесс проходил без посредников. После трех раундов российско-украинского диалога в Белоруссии и Турции стороны ежедневно напрямую контактировали по видеосвязи, отметил он.
С начала спецоперации России на Украине стороны несколько раз проводили переговоры в феврале и марте. Первые три очные встречи состоялись в Белоруссии, а четвертый раунд российско-украинского диалога прошел 29 марта в Стамбуле. После этого процесс заморозили, поскольку Киев вышел из него.
Москва неоднократно заявляла, что открыта к переговорам. В то же время на Украине действует документ, препятствующий их возобновлению. 4 октября президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об отказе от переговоров с Россией до тех пор, пока ее президентом является Владимир Путин.