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Политика

Орбан рассказал о культурном шоке от политики Германии в кризисный период

Ведомости

Политика Германии и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в кризисный период вызвала «культурный шок», заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth.

«Есть еще один культурный шок у нас, венгров, связанный с немцами. Я вырос с ощущением — в Венгрии всегда так говорили, что немцы — ну это да! Немцы точные, инженеры, рассчитывают, не торопятся, знают, что делают. Мы сейчас видим, что они делают, ведь в Еврокомиссии немецкий председатель», — отметил Орбан (цитата по «РИА Новости»).

По его словам, санкционная политика в отношении России провалилась, потому что не была просчитана до конца с профессиональной точки зрения.

Венгрия уже неоднократно критиковала санкции в отношении России. В частности, 6 декабря 2022 г. Орбан призвал пересмотреть санкции против России. По его словам, Европа и США платят разную цену за последствия конфликта на Украине. В середине ноября того же года Орбан оценил потери страны от антироссийских санкций в 10 млрд евро в год. Тогда он указал на то, что такие убытки негативно сказываются на возможности выделять из бюджета средства на социальные цели — повышение заработный платы или снижение налогов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных