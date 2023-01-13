Орбан рассказал о культурном шоке от политики Германии в кризисный период
Политика Германии и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в кризисный период вызвала «культурный шок», заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth.
«Есть еще один культурный шок у нас, венгров, связанный с немцами. Я вырос с ощущением — в Венгрии всегда так говорили, что немцы — ну это да! Немцы точные, инженеры, рассчитывают, не торопятся, знают, что делают. Мы сейчас видим, что они делают, ведь в Еврокомиссии немецкий председатель», — отметил Орбан (цитата по «РИА Новости»).
По его словам, санкционная политика в отношении России провалилась, потому что не была просчитана до конца с профессиональной точки зрения.
Венгрия уже неоднократно критиковала санкции в отношении России. В частности, 6 декабря 2022 г. Орбан призвал пересмотреть санкции против России. По его словам, Европа и США платят разную цену за последствия конфликта на Украине. В середине ноября того же года Орбан оценил потери страны от антироссийских санкций в 10 млрд евро в год. Тогда он указал на то, что такие убытки негативно сказываются на возможности выделять из бюджета средства на социальные цели — повышение заработный платы или снижение налогов.