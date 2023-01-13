Орбан рассказал о культурном шоке от политики Германии в кризисный период

Венгрия уже неоднократно критиковала санкции в отношении России. В частности, 6 декабря 2022 г. Орбан призвал пересмотреть санкции против России. По его словам, Европа и США платят разную цену за последствия конфликта на Украине. В середине ноября того же года Орбан оценил потери страны от антироссийских санкций в 10 млрд евро в год. Тогда он указал на то, что такие убытки негативно сказываются на возможности выделять из бюджета средства на социальные цели — повышение заработный платы или снижение налогов.