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Путин поручил подготовить предложения по демобилизации врачей

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин поручил Минобороны, Минздраву и властям четырех новых регионов подготовить предложения по освобождению от исполнения воинской обязанности врачей ряда специальностей, призванных на военную службу по частичной мобилизации в ВС России, сообщается на сайте Кремля.

«Минобороны России подготовить совместно с Минздравом России и органами исполнительной власти Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области и представить предложения по освобождению от исполнения воинской обязанности протезистов, врачей-ортопедов и врачей иных специальностей, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации», – говорится в сообщении.

Выполнить поручение главы государства необходимо до 1 февраля.

Кроме того, президент поручил проработать вопросы развития производства протезов в России, комплектующих к ним и исходных материалов. Эта мера направлена на обеспечение потребностей граждан с ампутированными конечностями, в том числе пострадавших в ходе спецоперации на Украине.

Частичная мобилизация шла в России с 21 сентября по 31 октября 2022 г. Путин отмечал, что в результате было мобилизовано 318 000 человек вместо изначально запланированных 300 000, поскольку отправиться в зону боевых действий захотело большое количество добровольцев. 8 декабря Путин заявил, что на сегодняшний день необходимости в дополнительных мобилизационных мероприятиях нет.

13 ноября российский президент поручил провести демобилизацию студентов из ДНР и ЛНР с военной службы. Спустя пять дней врио глав ДНР и ЛНР подписали соответствующие указы. Согласно документам, с военной службы должны быть демобилизованы студенты, которые обучаются по очной и заочной формам обучения.

Ранее по теме: Картаполов оценил возможность увеличения мобилизационного резерва в России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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