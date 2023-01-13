Путин поручил подготовить предложения по демобилизации врачей
Президент РФ Владимир Путин поручил Минобороны, Минздраву и властям четырех новых регионов подготовить предложения по освобождению от исполнения воинской обязанности врачей ряда специальностей, призванных на военную службу по частичной мобилизации в ВС России, сообщается на сайте Кремля.
«Минобороны России подготовить совместно с Минздравом России и органами исполнительной власти Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области и представить предложения по освобождению от исполнения воинской обязанности протезистов, врачей-ортопедов и врачей иных специальностей, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации», – говорится в сообщении.
Выполнить поручение главы государства необходимо до 1 февраля.
Кроме того, президент поручил проработать вопросы развития производства протезов в России, комплектующих к ним и исходных материалов. Эта мера направлена на обеспечение потребностей граждан с ампутированными конечностями, в том числе пострадавших в ходе спецоперации на Украине.
Частичная мобилизация шла в России с 21 сентября по 31 октября 2022 г. Путин отмечал, что в результате было мобилизовано 318 000 человек вместо изначально запланированных 300 000, поскольку отправиться в зону боевых действий захотело большое количество добровольцев. 8 декабря Путин заявил, что на сегодняшний день необходимости в дополнительных мобилизационных мероприятиях нет.
13 ноября российский президент поручил провести демобилизацию студентов из ДНР и ЛНР с военной службы. Спустя пять дней врио глав ДНР и ЛНР подписали соответствующие указы. Согласно документам, с военной службы должны быть демобилизованы студенты, которые обучаются по очной и заочной формам обучения.