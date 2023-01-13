Путин поручил подготовить предложения по демобилизации врачей

Частичная мобилизация шла в России с 21 сентября по 31 октября 2022 г. Путин отмечал, что в результате было мобилизовано 318 000 человек вместо изначально запланированных 300 000, поскольку отправиться в зону боевых действий захотело большое количество добровольцев. 8 декабря Путин заявил, что на сегодняшний день необходимости в дополнительных мобилизационных мероприятиях нет.