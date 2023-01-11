Картаполов оценил возможность увеличения мобилизационного резерва в России
«Резерв для этого и предназначен, но все будет зависеть от масштабов [возможных будущих] конфликтов <...> Полностью обходиться мобилизационным резервом в случае масштабной войны мы не сможем», — сказал он.
Вместе с тем Картаполов подчеркнул, что система формирования мобилизационного резерва отвечает запросам, которые сейчас стоят перед государством, и хорошо себя зарекомендовала.
7 января член комитета по обороне Госдумы генерал-лейтенант Андрей Гурулев указал на необходимость наращивать мобилизационный резерв «на случай вмешательства Польши» и чтобы сдержать НАТО от вмешательства в украинский конфликт. При этом 4 января он сообщил, что в России нет предпосылок к проведению второй волны мобилизации в ближайшие шесть месяцев.
Частичная мобилизация шла в России с 21 сентября по 31 октября 2022 г. Президент России Владимир Путин отмечал, что в результате было мобилизовано 318 000 человек вместо изначально запланированных 300 000, поскольку отправиться в зону боевых действий захотело большое количество добровольцев. 8 декабря Путин заявил, что на сегодняшний день необходимости в дополнительных мобилизационных мероприятиях нет.
Чтобы поступить в мобилизационный резерв, необходимо заключить контракт с воинской частью о пребывании в резерве, его действие продолжается в течение трех, пяти лет или до наступления предельного возраста пребывания в резерве – 45-65 лет в зависимости от ранга военнослужащего. Число резервистов Минобороны не раскрывает.