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Политика

Картаполов оценил возможность увеличения мобилизационного резерва в России

Ведомости

В случае масштабной войны обойтись только мобилизационными резервами не удастся. Об этом в разговоре с РБК сообщил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

«Резерв для этого и предназначен, но все будет зависеть от масштабов [возможных будущих] конфликтов <...> Полностью обходиться мобилизационным резервом в случае масштабной войны мы не сможем», — сказал он.

Вместе с тем Картаполов подчеркнул, что система формирования мобилизационного резерва отвечает запросам, которые сейчас стоят перед государством, и хорошо себя зарекомендовала.

7 января член комитета по обороне Госдумы генерал-лейтенант Андрей Гурулев указал на необходимость наращивать мобилизационный резерв «на случай вмешательства Польши» и чтобы сдержать НАТО от вмешательства в украинский конфликт. При этом 4 января он сообщил, что в России нет предпосылок к проведению второй волны мобилизации в ближайшие шесть месяцев.

Частичная мобилизация шла в России с 21 сентября по 31 октября 2022 г. Президент России Владимир Путин отмечал, что в результате было мобилизовано 318 000 человек вместо изначально запланированных 300 000, поскольку отправиться в зону боевых действий захотело большое количество добровольцев. 8 декабря Путин заявил, что на сегодняшний день необходимости в дополнительных мобилизационных мероприятиях нет.

Чтобы поступить в мобилизационный резерв, необходимо заключить контракт с воинской частью о пребывании в резерве, его действие продолжается в течение трех, пяти лет или до наступления предельного возраста пребывания в резерве – 45-65 лет в зависимости от ранга военнослужащего. Число резервистов Минобороны не раскрывает.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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