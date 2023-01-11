Картаполов оценил возможность увеличения мобилизационного резерва в России

7 января член комитета по обороне Госдумы генерал-лейтенант Андрей Гурулев указал на необходимость наращивать мобилизационный резерв «на случай вмешательства Польши» и чтобы сдержать НАТО от вмешательства в украинский конфликт. При этом 4 января он сообщил, что в России нет предпосылок к проведению второй волны мобилизации в ближайшие шесть месяцев.