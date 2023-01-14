В российский стоп-лист попали глава МИД Великобритании и начальник Генштаба

«Не видим целесообразности публиковать полный список новых фигурантов нашего решения, тем более что сами власти в Лондоне понимают, о ком идет речь», – добавила она. По словам официального представителя МИД России, если у британских властей возникнет «интерес к этому вопросу», министерство готово проинформировать их и общественность о людях, включенных в этот список.