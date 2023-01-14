В российский стоп-лист попали глава МИД Великобритании и начальник Генштаба
В число тех британских подданных, кого министерство иностранных дел (МИД) России включило в «стоп-лист» 12 января, вошли министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли, начальник Генерального штаба Патрик Сандерс, министр по делам социально-экономического развития регионов, жилищного обеспечения, общин и местного самоуправления Майкл Гоув, канцлер герцогства Ланкастерского Оливер Дауден, министр без портфеля Назим Захави и др. Это следует из опубликованного ответа официального представителя МИД России Марии Захаровой на запрос «Ленты.ру».
Захарова добавила, что также в «стоп-лист» вошли другие представители командования вооруженных сил Великобритании и Национального центра кибербезопасности.
«Не видим целесообразности публиковать полный список новых фигурантов нашего решения, тем более что сами власти в Лондоне понимают, о ком идет речь», – добавила она. По словам официального представителя МИД России, если у британских властей возникнет «интерес к этому вопросу», министерство готово проинформировать их и общественность о людях, включенных в этот список.
12 января МИД России сообщил, что дополнительно включил в «стоп-лист» 36 членов кабинета министров, представителей силовых ведомств и журналистского корпуса Соединенного Королевства. Такое решение было принято из-за антироссийского курса правительства Великобритании, пояснили в ведомстве. Там указали на применение британскими властями персональных санкций в отношении граждан РФ, а также проведение политики по дискредитации РФ и изоляции страны на международной арене.
Ранее министерство вводило персональные санкции в отношении граждан Великобритании в сентябре 2022 г. Тогда в черный список попали 30 руководителей британских пиар-компаний, которые продвигают антироссийскую информационную повестку, а также представителей оборонного лобби страны.