МИД России включил в черный список руководителей британских пиар-компаний

В МИД отметили, что запрет на въезд в Россию введен в том числе в отношении генерального директора Public Relations and Communications Association Ф. Ингхэма, соучредителя сетевой маркетинговой структуры PR Network Н. Регаццони и эксперта по химической и биологической защите X. де Бреттон-Гордона. «Ингхэм и Н. Регаццони режиссируют резонансные русофобские сюжеты в целях навязывания западных подходов и манипулирования общественным мнением», – отметили в министерстве.