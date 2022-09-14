МИД России включил в черный список руководителей британских пиар-компаний
Министерство иностранных дел России ввело персональные санкции в отношении 30 руководителей британских пиар-компаний, которые продвигают антироссийскую информационную повестку, а также представителей оборонного лобби страны, говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.
«В связи с продолжением правительством Великобритании недружественного курса, в рамках которого Лондон принимает меры, нацеленные на дискредитацию специальной военной операции России на Украине, и последовательно оказывает военную поддержку нацистскому режиму в Киеве, принято решение о включении в российский «стоп-лист» 30 руководителей британских структур, отвечающих за скоординированное продвижение антироссийской информационной повестки, а также представителей оборонного лобби Великобритании», – сказано в заявлении.
В МИД отметили, что запрет на въезд в Россию введен в том числе в отношении генерального директора Public Relations and Communications Association Ф. Ингхэма, соучредителя сетевой маркетинговой структуры PR Network Н. Регаццони и эксперта по химической и биологической защите X. де Бреттон-Гордона. «Ингхэм и Н. Регаццони режиссируют резонансные русофобские сюжеты в целях навязывания западных подходов и манипулирования общественным мнением», – отметили в министерстве.
В начале августа МИД России включил в санкционный список 39 британских политиков, бизнесменов и журналистов, которые «способствуют враждебному курсу Лондона, нацеленному на демонизацию нашей страны и ее международную изоляцию».
В санкционный список вошли бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон, член палаты лордов Джордж Робертсон, лидер Лейбористской партии Великобритании Кир Стармер, «теневые» министры иностранных дел, по социально-экономическому развитию регионов и жилищного строительства, международной торговли Дэвид Лэмми, Лиза Нэнди и Ник Томас-Саймондс, а также шотландские политики.
Среди бизнесменов под ограничения попали партнер в компании Renaissance Strategic Advisors Пол Кан, основатель Royal Consulting Клайв Роудс и основатель Christopher Samuel Associates Кристофер Самуэль. Также в список вошли журналисты газеты Times, The Guardian, Daily Telegraph, Sunday Times, телеканала Sky News, глава новостной службы BBC, а также сотрудники The Economist, Sun, ITV.