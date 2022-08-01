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Политика

МИД России ввел санкции в отношении 39 подданных Великобритании

Ведомости

Министерство иностранных дел России включило в санкционный список 39 британских политиков, бизнесменов и журналистов, которые «способствуют враждебному курсу Лондона, нацеленному на демонизацию нашей страны и ее международную изоляцию», говорится на сайте министерства.

В санкционный список вошли бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон, член палаты лордов Джордж Робертсон, лидер Лейбористской партии Великобритании Кир Стармер, «теневые» министры иностранных дел, по социально-экономическому развитию регионов и жилищного строительства, международной торговли Дэвид Лэмми, Лиза Нэнди и Ник Томас-Саймондс, а также шотландские политики. 

Среди бизнесменов под ограничения попали партнер в компании Renaissance Strategic Advisors Пол Кан, основатель Royal Consulting Клайв Роудс и основатель Christopher Samuel Associates Кристофер Самуэль. Также в список вошли журналисты газеты Times, The Guardian, Daily Telegraph, Sunday Times, телеканала Sky News, глава новостной службы BBC, а также сотрудники The Economist, Sun, ITV. 

«С учетом деструктивного стремления Лондона под надуманными и абсурдными предлогами раскручивать санкционный маховик работа над расширением российского «стоп-листа» будет продолжена», — подчеркнули в МИДе.

26 июля МИД Великобритании ввел санкции в отношении 29 губернаторов российских регионов, а также в отношении премьер-министр ДНР Виталия Хоценко и первого зампредседателя правительства ЛНР Владислава Кузнецова, министра юстиции России Константина Чуйченко и его заместителя Олега Свириденко, а также двух племянников бизнесмена Алишера Усманова.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных