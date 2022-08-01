МИД России ввел санкции в отношении 39 подданных Великобритании

26 июля МИД Великобритании ввел санкции в отношении 29 губернаторов российских регионов, а также в отношении премьер-министр ДНР Виталия Хоценко и первого зампредседателя правительства ЛНР Владислава Кузнецова, министра юстиции России Константина Чуйченко и его заместителя Олега Свириденко, а также двух племянников бизнесмена Алишера Усманова.