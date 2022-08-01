МИД России ввел санкции в отношении 39 подданных Великобритании
Министерство иностранных дел России включило в санкционный список 39 британских политиков, бизнесменов и журналистов, которые «способствуют враждебному курсу Лондона, нацеленному на демонизацию нашей страны и ее международную изоляцию», говорится на сайте министерства.
В санкционный список вошли бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон, член палаты лордов Джордж Робертсон, лидер Лейбористской партии Великобритании Кир Стармер, «теневые» министры иностранных дел, по социально-экономическому развитию регионов и жилищного строительства, международной торговли Дэвид Лэмми, Лиза Нэнди и Ник Томас-Саймондс, а также шотландские политики.
Среди бизнесменов под ограничения попали партнер в компании Renaissance Strategic Advisors Пол Кан, основатель Royal Consulting Клайв Роудс и основатель Christopher Samuel Associates Кристофер Самуэль. Также в список вошли журналисты газеты Times, The Guardian, Daily Telegraph, Sunday Times, телеканала Sky News, глава новостной службы BBC, а также сотрудники The Economist, Sun, ITV.
«С учетом деструктивного стремления Лондона под надуманными и абсурдными предлогами раскручивать санкционный маховик работа над расширением российского «стоп-листа» будет продолжена», — подчеркнули в МИДе.
26 июля МИД Великобритании ввел санкции в отношении 29 губернаторов российских регионов, а также в отношении премьер-министр ДНР Виталия Хоценко и первого зампредседателя правительства ЛНР Владислава Кузнецова, министра юстиции России Константина Чуйченко и его заместителя Олега Свириденко, а также двух племянников бизнесмена Алишера Усманова.
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