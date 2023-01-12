МИД России ввел санкции против 36 британских чиновников и журналистов
МИД РФ дополнительно включил в «стоп-лист» 36 членов кабинета министров, представителей силовых ведомств и журналистского корпуса Соединенного Королевства. Об этом говорится в опубликованном заявлении ведомства.
«Принято решение дополнительно включить в российский «стоп-лист» ряд членов кабинета министров, представителей силовых ведомств и журналистского корпуса Соединенного Королевства (всего 36 человек)», — передает пресс-служба российского МИДа.