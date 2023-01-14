В Совфеде оценили идею участия в выборах воюющих в ЧВК «Вагнер» заключенных

Ранее четыре источника, близких к администрации президента (АП), рассказали «Ведомостям», что бывших военных, добровольцев, а также работавших в Донбассе волонтеров выдвинут на выборы 2023 г. – как в органы законодательной, так и исполнительной власти. По словам двух собеседников «Ведомостей», участвующие в боевых действиях в качестве добровольцев представители «Единой России» сделают акцент на «военной составляющей».