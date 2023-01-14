В Совфеде оценили идею участия в выборах воюющих в ЧВК «Вагнер» заключенных
Возможное участие в выборах в законодательные органы власти заключенных, которые участвуют в специальной военной операции в составе ЧВК «Вагнер», потребует внесения изменений в Уголовный кодекс, заявил РБК первый замглавы комитета по конституционному законодательству и госстроительству Совфеда Владимир Полетаев.
Ранее на этой неделе член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев высказал мнение, что у участников СВО, в том числе и бывших заключенных, достаточно компетенций для выдвижения на роль депутатов, и такие люди «вполне могут заняться политикой в будущем».
Как напомнил Полетаев, действующее законодательство содержит ограничения по ряду составов УК РФ, которые препятствуют реализации права таких граждан избираться. Для изменений потребуется корректировка существующего законодательства, но необходимости в этом сенатор не видит. По его словам, необходимо знать, какое количество военных с судимостью хотят избираться.
«Есть ли в этом (изменениях в законодательство. — РБК) потребность? Здесь нужно исходить из долгосрочной политической целесообразности», — сказал Полетаев.
Ранее четыре источника, близких к администрации президента (АП), рассказали «Ведомостям», что бывших военных, добровольцев, а также работавших в Донбассе волонтеров выдвинут на выборы 2023 г. – как в органы законодательной, так и исполнительной власти. По словам двух собеседников «Ведомостей», участвующие в боевых действиях в качестве добровольцев представители «Единой России» сделают акцент на «военной составляющей».
Региональные выборы в этом году пройдут 10 сентября. Планируется выбирать 20 губернаторов на прямых выборах, пять – на непрямых, а также депутатов 20 заксобраний. В частности, впервые выберут региональные парламенты в четырех новых субъектах Федерации.
5 января глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что первая группа бывших заключенных, участвовавших в спецоперации на Украине, завершила полугодовой контракт и получила помилование. Он указал на то, что в первой группе помилованных — два десятка бывших заключенных. Во время службы они получали зарплату, хотя и меньше, чем остальные добровольцы.
Как пояснила член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Ева Меркачева, заключенные были освобождены до того, как их вывезли из колонии, но процедура помилования была государственной тайной в рамках закона.