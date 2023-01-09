СПЧ объяснил процедуру освобождения заключенных до участия в спецоперации

5 января глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что первая группа бывших заключенных, участвовавших в спецоперации на Украине, завершила полугодовой контракт и получила помилование. Он указал на то, что в первой группе помилованных — два десятка бывших заключенных. Во время службы они получали зарплату, хотя и меньше, чем остальные добровольцы.