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СПЧ объяснил процедуру освобождения заключенных до участия в спецоперации

Ведомости

Заключенные, участвовавшие в спецоперации на Украине, были освобождены до того, как их вывезли из колонии, но процедура помилования была государственной тайной в рамках закона, заявила член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Ева Меркачева.

«Есть перечень сведений, отнесенных к государственной тайне, и к ним отнесены сведения в том числе в военной области. В итоге получается, что указ президента о помиловании осужденных, которые принимали участие в спецоперации, содержит сведения, составляющие государственную тайну», — отметила Меркачева (цитата по «РИА Новости»).

По ее словам, близкие заключенных подтвердили, что у них есть все документы, подтверждающие освобождение. Документы подписаны 5 июля, в тот же день или на следующий они отправились в зону СВО, добавила член СПЧ.

5 января глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что первая группа бывших заключенных, участвовавших в спецоперации на Украине, завершила полугодовой контракт и получила помилование. Он указал на то, что в первой группе помилованных — два десятка бывших заключенных. Во время службы они получали зарплату, хотя и меньше, чем остальные добровольцы.

В конце сентября прошлого года Пригожин признал, что в 2014 г. создал группу, которая впоследствии стала называться ЧВК «Вагнер». После этого в начале ноября он подтвердил, что его военная компания создает центры подготовки ополченцев в Белгородской и Курской областях.

Ранее по теме: Пригожин заявил, что первая группа бывших заключённых завершила контракт в зоне СВО

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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