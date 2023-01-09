СПЧ объяснил процедуру освобождения заключенных до участия в спецоперации
Заключенные, участвовавшие в спецоперации на Украине, были освобождены до того, как их вывезли из колонии, но процедура помилования была государственной тайной в рамках закона, заявила член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Ева Меркачева.
«Есть перечень сведений, отнесенных к государственной тайне, и к ним отнесены сведения в том числе в военной области. В итоге получается, что указ президента о помиловании осужденных, которые принимали участие в спецоперации, содержит сведения, составляющие государственную тайну», — отметила Меркачева (цитата по «РИА Новости»).
По ее словам, близкие заключенных подтвердили, что у них есть все документы, подтверждающие освобождение. Документы подписаны 5 июля, в тот же день или на следующий они отправились в зону СВО, добавила член СПЧ.
5 января глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что первая группа бывших заключенных, участвовавших в спецоперации на Украине, завершила полугодовой контракт и получила помилование. Он указал на то, что в первой группе помилованных — два десятка бывших заключенных. Во время службы они получали зарплату, хотя и меньше, чем остальные добровольцы.
В конце сентября прошлого года Пригожин признал, что в 2014 г. создал группу, которая впоследствии стала называться ЧВК «Вагнер». После этого в начале ноября он подтвердил, что его военная компания создает центры подготовки ополченцев в Белгородской и Курской областях.