Шольц принял отставку министра обороны ФРГ Ламбрехт

Ламбрехт ранее сегодня попросила Шольца освободить ее от занимаемой должности. Как пишет издание Welt, министр уже несколько месяцев подвергалась критике, ее неоднократно призывали освободить должность. Критики обвиняли ее в «вялотекущем» старте закупок для бундесвера или нехватке опыта, а также осуждали ее публичные выступления.