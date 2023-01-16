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Шольц принял отставку министра обороны ФРГ Ламбрехт

Ведомости

Канцлер ФРГ Олаф Шольц удовлетворил прошение об отставке министра обороны страны Кристине Ламбрехт, следует из заявления кабмина. Решение о преемнике будет принято «в самое ближайшее время».

Ламбрехт ранее сегодня попросила Шольца освободить ее от занимаемой должности. Как пишет издание Welt, министр уже несколько месяцев подвергалась критике, ее неоднократно призывали освободить должность. Критики обвиняли ее в «вялотекущем» старте закупок для бундесвера или нехватке опыта, а также осуждали ее публичные выступления.

Ламбрехт стала вторым министром, ушедшим в отставку с момента вступления Шольца в должность канцлера. В апреле 2022 г. Анне Шпигель ушла в отставку с должности министра по делам семьи, женщин, пожилых граждан и молодёжи из-за обвинений в пренебрежении служебными обязанностями на прошлой должности.

До Ламбрехт министром обороны была Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Она заменила на этом посту свою однопартийку Урсулу фон дер Ляйен, которая была избрана главой Еврокомиссии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных