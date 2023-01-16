Шольц принял отставку министра обороны ФРГ Ламбрехт
Канцлер ФРГ Олаф Шольц удовлетворил прошение об отставке министра обороны страны Кристине Ламбрехт, следует из заявления кабмина. Решение о преемнике будет принято «в самое ближайшее время».
Ламбрехт ранее сегодня попросила Шольца освободить ее от занимаемой должности. Как пишет издание Welt, министр уже несколько месяцев подвергалась критике, ее неоднократно призывали освободить должность. Критики обвиняли ее в «вялотекущем» старте закупок для бундесвера или нехватке опыта, а также осуждали ее публичные выступления.
Ламбрехт стала вторым министром, ушедшим в отставку с момента вступления Шольца в должность канцлера. В апреле 2022 г. Анне Шпигель ушла в отставку с должности министра по делам семьи, женщин, пожилых граждан и молодёжи из-за обвинений в пренебрежении служебными обязанностями на прошлой должности.
До Ламбрехт министром обороны была Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Она заменила на этом посту свою однопартийку Урсулу фон дер Ляйен, которая была избрана главой Еврокомиссии.