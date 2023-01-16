Газета
Политика

Захарова назвала «бесчеловечной» ситуацию с русским кладбищем во Франции

Ведомости

Ситуация вокруг кладбища в городе Сен-Женевьев-де-Буа, где захоронены россияне, в том числе деятели отечественной культуры, представители русской эмиграции, является позорной для Франции. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале. 

«Это какая-то “Некрофилия-2023”. Позор вопиющей бесчеловечной безнравственности», — написала она. 

По словам Захаровой, власти Франции «решили отыграться» на могилах русского кладбища. Она также заявила, что у Парижа «бессмысленно спрашивать» о причинах прекращения сотрудничества с РФ по кладбищу в Сен-Женевьев-де-Буа, поскольку власти Франции «едва ли смогут изыскать хоть какой-то адекватный ответ». 

Захарова допустила, что таким образом Париж посылает сигнал «всем понаехавшим». Она обратилась к россиянам, которые ранее покинули страну. 

«Помните одно: если кто вас и примет, так это Родина», — подчеркнула Захарова, добавив, что в России всегда готовы «понять и простить», даже когда «категорически не согласны».

Ранее сегодня посольство РФ во Франции выразило обеспокоенность в связи с отказом властей Сен-Женевьев-де-Буа принимать от России средства на содержание русской части местного кладбища. В дипмиссии назвали ситуацию неприемлемой. Там также уточнили, что пока что речь о сносе могил не идет, вопрос об оплате отложен. Посольство призвало мэрию и общественность французского города к сотрудничеству с российской стороной для разрешения возникшей проблемы.

Накануне, 15 января, газета Le Monde со ссылкой на председателя комитета по уходу за русскими православными захоронениями Николая Лопухина писала, что власти Сен-Женевьев-де-Буа отказались принимать от России средства на содержание русской части местного кладбища. Как отмечало издание, приостановка финансирования ставит под угрозу будущее русской части кладбища — 62% от всей площади. 

Лопухин выразил обеспокоенность из-за ветхого состояния захоронений. По его словам, 45% могил нуждаются в восстановлении, однако Москве пришлось отказаться от этих планов из-за пандемии и конфликта на Украине. Собеседник газеты добавил, что средств комитета хватит на аренду участков на срок до 10 лет.  

В Сен-Женевьев-де-Буа похоронены деятели отечественной культуры, а также представители русской эмиграции. В частности, речь идет о литераторах Иване Бунине и Надежде Тэффи, поэтах Дмитрии Мережковском и Зинаиде Гиппиус, балеринах Матильде Кшесинской и Ольге Преображенской, художнике Константине Коровине, а также артисте балета Рудольфе Нуриеве.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных