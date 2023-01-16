Захарова назвала «бесчеловечной» ситуацию с русским кладбищем во Франции

Ранее сегодня посольство РФ во Франции выразило обеспокоенность в связи с отказом властей Сен-Женевьев-де-Буа принимать от России средства на содержание русской части местного кладбища. В дипмиссии назвали ситуацию неприемлемой. Там также уточнили, что пока что речь о сносе могил не идет, вопрос об оплате отложен. Посольство призвало мэрию и общественность французского города к сотрудничеству с российской стороной для разрешения возникшей проблемы.