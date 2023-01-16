GT: действия Зеленского и Байдена привели к экономическому кризису в Европе
Проводимая коллективным Западом и Украиной политика по отношению к России спровоцировала кризис в Европе, пишет издание Global Times.
Издание указывает на то, что США и их союзники давно начали проводить агрессивную политику против России, в том числе на это указывает отказ обсуждать вопросы гарантий безопасности в декабре 2021 г.
«Санкции против российской энергетики влекут за собой кризис стоимости жизни. Цены на энергоносители и продукты питания взлетели до небес. Инфляция в Великобритании составляет более 10%, что означает быстрое снижение заработной платы», — отмечается в материале.
Помимо этого в статье подчеркивается, что президент США Джо Байден фактически «вступил в сговор» с украинской стороной против Москвы. Он также поспособствовал отправке на Украину огромного количества тяжелых вооружений и пообещал президенту Владимиру Зеленскому поддержку в вопросе принятия страны в НАТО.
Энергетический кризис в западных странах вызван сокращением поставок российских энергоносителей в Европу, а также санкциями против РФ в сфере энергетики. Власти ЕС не раз признавали, что Европу ждет трудная зима 2022-2023 гг. В то же время снимать санкции они не планируют, объясняя возникшие проблемы ценой за независимость Европы от России и ее энергоресурсов.
После начала спецоперации России на Украине западные страны ввели новые санкции в отношении российских компаний, бизнесменов и руководства страны. Государства запретили экспортировать в Россию часть товаров и технологий, а также закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов. Некоторые иностранные компании начали приостанавливать деятельность в России из-за спецоперации, санкций и проблем с логистикой. Страны Евросоюза ввели уже девять пакетов санкций.