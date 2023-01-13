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Захарова заявила, что за нее взялся госдеп

Ведомости

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что госдеп США поручил своим проплаченным СМИ работу по ее дискредитации в информационном пространстве. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

По словам Захаровой, ранее власти США поручили ряду российских информационных ресурсов распространить тезис о переменах, которые произошли с ней, в худшую сторону. Комментируя данные публикации, она в шутку заявила, что «всегда была не очень».

«Госдеп и вся его проплаченная инфопомойка взялись за меня не по-детски. <...> Сейчас придумали еще интереснее: на сайте госдепа пишут на моей фотографии красными буковками «ложь», — написала официальный представитель МИД РФ.

Она также поблагодарила американские власти «за популяризацию», иронично отметив, что ее фотография появилась на ресурсах госдепа без участия «русских хакеров».

Захарова также показала скриншоты сообщений госдепа в Twitter, в которых американские власти назвали ложью ее утверждение о нежелании Киева вести переговоры с Москвой. В качестве опровержения они опубликовали выступление президента Украины Владимира Зеленского в конгрессе США, в котором тот напомнил о предложенной Москве «формуле мира».

15 ноября 2022 г. Зеленский выступил по видеосвязи на саммите G20, который проходил на Бали. Украинский лидер назвал десять пунктов «формулы мира», которые в том числе включают вывод российских войск, освобождение всех пленных и восстановление территориальной целостности страны. Он призвал мировых лидеров поддержать «мирный план» и подчеркнул, что Украина не согласится на перемирие и не пойдет на территориальные уступки.

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал условия украинских властей «нереалистичными и неадекватными». В Кремле заявили, что предложение украинского лидера подтверждает нежелание Киева вести переговоры. Ранее, 4 октября, Зеленский подписал документ об отказе от переговоров с Россией до тех пор, пока ее президентом является Владимир Путин.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных