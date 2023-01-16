Власти Болгарии опровергли сообщения о поставках Киеву самолетов Су-25

В начале ноября 2022 г. парламент Болгарии одобрил поставки оружия на Украину. В декабре было ратифицировано соглашение между Болгарией и Украиной о военной помощи Киеву. Речь шла об отправке Киеву легкого стрелкового вооружения и боеприпасов. В конце 2022 г. Болгария начала поставку оружия на Украину, сообщал начальник штаба обороны страны адмирал Эмил Ефтимов.