Власти Болгарии опровергли сообщения о поставках Киеву самолетов Су-25
Болгария не отправляла через посредников на Украину самолеты Су-25. Об этом говорится в заявлении минобороны Болгарии, сообщает ТАСС.
«Министерство обороны не продавало и/или предоставляло государствам НАТО самолеты Су-25, предназначенные для Украины», — подчеркнули в оборонном ведомстве страны.
Ранее министр иностранных дел Болгарии Николай Милков также заявил, что впервые слышит о передаче Киеву военной техники. Он добавил, что не располагает такой информацией.
15 января агентство Bloomberg опубликовало список поставленного и обещанного Западом Украине оружия. Издание утверждало, что НАТО якобы закупило у Болгарии 14 самолетов Су-25. По данным Bloomberg, военная техника была доставлена на Украину. Отмечалось, что еще четыре Су-25 Киеву передала Северная Македония.
В начале ноября 2022 г. парламент Болгарии одобрил поставки оружия на Украину. В декабре было ратифицировано соглашение между Болгарией и Украиной о военной помощи Киеву. Речь шла об отправке Киеву легкого стрелкового вооружения и боеприпасов. В конце 2022 г. Болгария начала поставку оружия на Украину, сообщал начальник штаба обороны страны адмирал Эмил Ефтимов.
Российские власти оценили такой шаг негативно. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала данное решение «недружественным выпадом» в адрес России и обвинила Болгарию в затягивании конфликта на Украине. Она также предупредила, что подобные действия могут привести к дальнейшей деградации двусторонних отношений РФ и Болгарии.