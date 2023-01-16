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Власти Болгарии опровергли сообщения о поставках Киеву самолетов Су-25

Ведомости

Болгария не отправляла через посредников на Украину самолеты Су-25. Об этом говорится в заявлении минобороны Болгарии, сообщает ТАСС.

«Министерство обороны не продавало и/или предоставляло государствам НАТО самолеты Су-25, предназначенные для Украины», — подчеркнули в оборонном ведомстве страны. 

Ранее министр иностранных дел Болгарии Николай Милков также заявил, что впервые слышит о передаче Киеву военной техники. Он добавил, что не располагает такой информацией. 

15 января агентство Bloomberg опубликовало список поставленного и обещанного Западом Украине оружия. Издание утверждало, что НАТО якобы закупило у Болгарии 14 самолетов Су-25. По данным Bloomberg, военная техника была доставлена на Украину. Отмечалось, что еще четыре Су-25 Киеву передала Северная Македония.

В начале ноября 2022 г. парламент Болгарии одобрил поставки оружия на Украину. В декабре было ратифицировано соглашение между Болгарией и Украиной о военной помощи Киеву. Речь шла об отправке Киеву легкого стрелкового вооружения и боеприпасов. В конце 2022 г. Болгария начала поставку оружия на Украину, сообщал начальник штаба обороны страны адмирал Эмил Ефтимов. 

Российские власти оценили такой шаг негативно. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала данное решение «недружественным выпадом» в адрес России и обвинила Болгарию в затягивании конфликта на Украине. Она также предупредила, что подобные действия могут привести к дальнейшей деградации двусторонних отношений РФ и Болгарии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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