МВД заявило о готовности рассмотреть прошение француза Боке об убежище в России

В ведомстве добавили, что для получения политического убежища в России Боке должен обратиться в МВД с соответствующими документами. Уточняется, что в декабре 2022 г. российское ведомство направило волонтеру разъяснения о порядке обращения с ходатайством о предоставлении РФ политического убежища, а также с ходатайством о признании беженцем и заявлением о предоставлении временного убежища на территории страны.