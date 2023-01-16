МВД заявило о готовности рассмотреть прошение француза Боке об убежище в России
МВД России готово рассмотреть прошение освещавшего события в Донбассе экс-военного и волонтера из Франции Адриана Боке об убежище в РФ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«Решение будет принято на основе федерального законодательства с учетом имеющейся информации о преследованиях журналиста за активную пророссийскую позицию», — приводит пресс-служба слова официального представителя МВД РФ Ирины Волк.
В ведомстве добавили, что для получения политического убежища в России Боке должен обратиться в МВД с соответствующими документами. Уточняется, что в декабре 2022 г. российское ведомство направило волонтеру разъяснения о порядке обращения с ходатайством о предоставлении РФ политического убежища, а также с ходатайством о признании беженцем и заявлением о предоставлении временного убежища на территории страны.
11 января Боке сообщил ТАСС, что попросил российское гражданство и политическое убежище. По данным агентства «РИА Новости», обращение от француза поступило в середине декабря 2022 г.
Адриан Боке — бывший французский военный. В настоящее время он является экспертом по натовскому вооружению представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. Также он отвечает за вопросы, связанные с волонтерством.
Ранее Боке публично заявил о провокации ВСУ в Буче. Он утверждал, что видел, как Украина готовила инсценировку массовых убийств мирных жителей.
26 сентября 2022 г. француз подвергся нападению в Стамбуле. Двое мужчин нанесли Боке ножом несколько резаных ран, однако ему удалось спастись. Боке заявил «РИА Новости», что это нападение было организовано агентами Службы безопасности Украины. В октябре в МИД Франции заявили, что не располагают информацией по данному инциденту.